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    13:17, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Названы регионы-аутсайдеры по казахстанскому содержанию в проектах «Нұрлы жер»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В проектах Государственной программы «Нұрлы жер» невыполнение поручения Президента допущено в восьми регионах. Об этом на расширенном заседании Правительства, которое проходит в режиме видеоконференцсвязи, сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Значительные антикризисные средства из бюджета следует эффективно использовать. Это вроде бы понятно. Но на самом деле ситуация зачастую выглядит иначе. Я поручал Правительству и акимам усилить работу по увеличению местного содержания в закупках. Однако данное поручение выполняется неудовлетворительно. За 9 месяцев 2020 года общий объем регулируемого закупа товаров, работ и услуг составил 12,5 триллиона тенге. Наша экономика недополучила почти половину из этой суммы. На местные товары и услуги было направлено примерно 6,5 триллиона тенге, или 52%», - отметил Президент.

    Меньше всего средств на закуп отечественных товаров и услуг, продолжил Глава государства, тратят государственные органы. Местное содержание у них составило только 30%. В рамках реализации инфраструктурных программ госорганы должны были достигнуть 90% уровня по этому показателю. По факту – казахстанское содержание обеспечено только на 83%.

    «В проектах «Нұрлы жер» невыполнение поручения допущено в восьми регионах. Худшие результаты в столице – 59%, в Туркестанской и Павлодарской областях – 64 и 61% соответственно. В рамках Дорожной карты занятости доля местного содержания составила 87%. Нарушение плановых показателей допущено в семи регионах», - сказал Глава государства.

    Как отметил Президент, наиболее значительные отклонения зафиксированы в трех областях: Алматинской – 60%, Кызылординской – 73% и Мангыстауской – 80%.


    Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Как ранее сообщалось, на заседании Правительства будут представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также будут рассмотрены планы на предстоящий период.


    Теги:
    Правительство Президент 2020-Итоги года Президент Казахстана Правительство РК Инфраструктурные проекты Жилье Строительство Нурлы жер
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