Названы предварительные сроки запуска завода по выпуску вакцины против COVID-19 в Жамбылской области

КОРДАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Если Жамбылская область переживает большую стройку, то Кордайский район – стройку грандиозную. Впервые на развитие отдельно взятого района дополнительно направлено более 35 миллиардов тенге. Как осваиваются данные средства, какие есть проблемы, достаточно ли рабочих рук, особенно сегодня, во время пандемии? Эти вопросы стояли на повестке дня очередной рабочей поездки главы региона Бердибека Сапарбаева в самый густонаселенный район области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата области.

Что нужно человеку для нормальной жизни? В первую очередь чистая питьевая вода. Поэтому первым объектом посещения акима области стало строительство водозаборного сооружения и водопровода в селе Арал. По словам заместителя акима района Ерлана Орынбаева, в текущем году реализуются шесть проектов на сумму 2,7 миллиарда тенге. Один в селе Кенен на стадии приемки, три в селах Каракемер, Кордай и Отар завершены на 80%, еще два в селах Отеген и Арал – на 90%. После сдачи объектов уровень обеспеченности централизованным водоснабжением повысится с 73 до 78%.

Что касается непосредственно аральского объекта, пробурены две скважины глубиной по 90 метров, появилась даже артезианская вода. Сам водозабор находится в 1,2 километра от села Арал, где внутренние сети готовы к приему влаги. Централизованный водопровод начнет обслуживать 280 абонентов, подрядчик ТОО «ТемирСтройСервис и К» ждет поступления насоса и занимается освещением и благоустройством территории.

Глава региона акцентировал внимание на соблюдении графика ввода объекта и бесперебойной подачи воды в дальнейшем.

Обеспечение газом также входит в список насущных потребностей людей. Автоматическая газораспределительная станция «Отар» строится в рамках госпрограммы «Дорожная карта занятости» для газоснабжения 12 сельских населенных пунктов района и строящегося биофармацевтического завода.

Как сообщил акиму области Бердибеку Сапарбаеву руководитель управления энергетики и ЖКХ Кудайберген Корганбаев, особых проблем нет, объект готов на 60%. Электрооборудование в стадии установки. Также необходимо произвести внутреннюю обвязку девяти блоков, благоустроить территорию. АГРС планируется сдать не позднее 25 декабря текущего года.

Бердибек Сапарбаев потребовал воспользоваться установившейся теплой погодой и максимально увеличить темпы работ.

Жилье – еще один пункт, без которого тяжело представить человеческое бытие. В селе Кордай сегодня строятся многоэтажные дома, два из которых возводит ТОО «Агроспецстрой» в жилом массиве «Батыс». Дома 60-квартирные, один строится из кирпича, второй – из газоблоков. Рядом планируется разбить парк, построить социальные объекты. В очереди на жилье стоят 1524 кордайца, часть из них обзаведутся собственным жильем еще до конца текущего года.

Аким области потребовал уделить внимание фасадам домов, привлечь опытных архитекторов и дизайнеров, при необходимости и художников для создания органичных муралов.

Новый биофармацевтический завод Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности способен внести значительный вклад в развитие Кордайского района. Глава региона ознакомился с ходом строительства производства по европейской технологии. Ожидается, что продукция, те же вакцины, будут реализовываться на мировых фармацевтических рынках.

По словам представителя технического надзора Рахманкула Байтелиева, строительно-монтажные работы завершатся в текущем году, также завезут часть оборудования. Основную часть установят уже в 2021 году, так как на его изготовление необходимо 8-9 месяцев. В настоящее время подведены все инженерные коммуникации, в работах заняты 145 человек и 30 единиц техники. По предварительным прогнозам, завод может начать свою работу в первом квартале следующего года.

Занятое в жилищном строительстве ТОО «Агроспецстрой» также возводит физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Альжан ана стоимостью 323 миллиона тенге. Деньги на благое дело выделил ФНБ «Самрук-Казына». По словам генерального директора Марата Рахимбердиева, в спортивных залах установлено дополнительное освещение, здесь ребята смогут заниматься борьбой, боксом и другими видами спорта. Подрядчик пообещал, что ФОК распахнет свои двери ко Дню независимости.

В этом же селе второе рождение пережила средняя школа №23 имени Т. Рыскулова, которая с 1972 года не видела капитального ремонта. Теперь ее не узнать: заменены кровля, пол, отопление, есть теплые туалеты, вода и газ, установлены 27 видеокамер. В спортзале еще пахнет свежей краской, а занавес на сцену в актовом зале учителя сшили своими руками. Из 868 учеников сегодня школу посещают 320 учеников начальных классов, остальные – на дистанционке.

Бердибек Сапарбаев поручил обратить внимание на соблюдении социальной дистанции при проведении уроков в традиционном формате и в целом строго следовать санитарно-эпидемиологическим нормам.