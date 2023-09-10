Названы лауреаты 80-го Венецианского кинофестиваля

ВЕНЕЦИЯ. КАЗИНФОРМ - Лента «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса получила главный приз 80-го Венецианского кинофестиваля. По сценарию погибшую героиню Эммы Стоун оживляют, пересадив ей мозг нерожденного ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dw.com.

Главный приз 80-го Международного Венецианского кинофестиваля, «Золотого льва» завоевал фильм греческого режиссера Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные» («Poor Things»). Церемония награждения прошла на острове Лидо в Венеции в субботу, 9 сентября.

«Бедные-несчастные» - экспериментальная вариация на тему истории о докторе Франкенштейне. По сюжету ученый возвращает к жизни погибшую женщину, пересадив ей мозг ее нерожденного ребенка. Главную роль в картине сыграла Эмма Стоун, в фильме также приняли участие Уиллем Дефо и Марк Руффало.

Гран-при жюри фестиваля достался фильму японского режиссера Рюсукэ Хамагути «Зла не существует» о конфликтной ситуации, связанной с охраной окружающей среды, а «Серебряного льва» за режиссуру получил итальянец Маттео Гарроне с кинокартиной «Я – капитан». В ней рассказывается о двух сенегальских беженцах, которые пытаются добраться по Средиземному морю до Италии.

Специальный приз жюри заслужил фильм Агнешки Холланд «Зеленая граница» о страданиях беженцев на белорусско-польской границе. Приза за лучший сценарий удостоен фильм «Граф», в котором чилийский диктатор Аугусто Пиночет предстает в образе вампира.

Лучшим актером был признан Питер Скарсгард за роль страдающего деменцией в фильме «Память», а лучшей актрисой - Кейли Спейни, сыгравшая супругу Элвиса Пресли в картине «Присцилла». Премию за лучший актерский дебют имени Марчелло Мастроянни получил Сейду Сарр - за главную роль в «Я – капитан».

Юбилейный 80-й Венецианский кинофестиваль прошел с 30 августа по 9 сентября.