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Названы имена депутатов Туркестанского городского маслихата

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Марта 2023, 16:22
Названы имена депутатов Туркестанского городского маслихата

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Подведены итоги выборов депутатов Туркестанского городского маслихата, передает МИА «Казинформ».

19 марта состоялись выборы депутатов Туркестанской городского маслихата, избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам.

В списки избирателей включены 121 475 граждан. В голосовании приняли участие 73 180 избирателей, из них по открепительным удостоверениям - 0, вне помещений для голосования - 180.

Общее число кандидатов - 63.

По итогам выборов депутатов Туркестанского городского маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам избраны:

по избирательному округу № 1 – Мансуров Ардак Усенович, 1988 года рождения, частный предпрениматель, учредитель ТОО, проживает в г.Туркестане;

по избирательному округу № 2 – Худияров Галымжан Батырханович, 1983 года рождения, директор плавательного бассейна областного управления физической культуры и спорта, проживает в Туркестане;

по избирательному округу № 3 – Мәди Аманжол Данаханұлы, 1986 года рождения, заместитель директора областного филиала Государственной корпорации «Правительство для граждан, проживает в г.Туркестане;

по избирательному округу № 4 – Абусейтов Бегахмет Зайнидинович, 1972 года рождения, декан факультета МКТУ им.Яссауи, проживает в г.Туркестане;

по избирательному округу № 5 – Сулейменова Жамила Турехановна, 1964 года рождения, Заведующая межрайонного имущественного комплекса, проживает в г.Туркестане;

по избирательному округу № 6 – Хандиллаев Сакен Мырзанович, 1975 года рождения, директор редакции газеты «Жаңа тұран», проживает в г.Туркестане;

по избирательному округу № 7 – Асылов Ақниет Дүйсенбайұлы, 1990 года рождения, директор ТОО «Түркістан жарық-тазалық», проживает в г.Туркестане;

по избирательному округу № 8 – Cарсенбаев Гаппар Амантаевич , 1974 года рождения, Председатель Туркестанского городского филиала партии «Аманат», проживает в г.Туркестан;

по избирательному округу № 9 – Жусипбаев Нұрсұлтан Умбетұлы, 1991 года рождения, заведующии сектором «партии «Аманат», проживает в г.Туркестане;

по избирательному округу № 10 – Танирбергенов Даурен Рахимович, 1988 года рождения, директор специализированной дестко-юношеской спортивной школы олимпийского резерва им.А.Нурмаханова, проживает в г.Туркестане;

по избирательному округу № 11 – Аюпов Данияр Мадиханович, 1984 года рождения, руководитель ТОО «Салих», проживает в г.Туркестане;

по избирательному округу № 12 – Мұсабек Құлбатыр Базарбайұлы, 2001 года рождения, частный предпрениматель зам директора ТОО «Ырысты Бақ», проживает в г.Туркестане;

по избирательному округу № 13 – Мусаев Тажибек Калманович, 1958 года рождения, частный предпрениматель, проживает в г.Туркестане;

по избирательному округу № 14 – Мусабеков Данияр Жакипович, 1977 года рождения, старший эксперт ТОО «МФО КМФ», проживает в г.Туркестане;

по избирательному округу № 15 – Рысбеков Самат Акимбекулы, 1985 года рождения, директор спортивный школы по нациаональным видам спорта, проживает в г.Туркестане;

по избирательному округу № 16 – Турманов Багдаулет Оразбаевич, 1989 года рождения, директор ТОО «Өмір жолы», проживает в г.Туркестане;

по избирательному округу № 17 – Тагайбаев Жанбота Жупарбекович, 1986 года рождения, директор Колл-центра, проживает в г.Туркестане;

по избирательному округу № 18 – Арыстанов Жандос Джумадуллаевич, 1988 года рождения, директор ТОО «Заңғар құрылыс», проживает в г.Туркестане.


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