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Названы имена депутатов маслихата Жетысуской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
25 Марта 2023, 12:23
Названы имена депутатов маслихата Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Территориальная избирательная комиссия Жетысуской области опубликовала итоги внеочередных выборов депутатов в маслихат, прошедших 19 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего в списки избирателей включены 443 617 граждан. В голосовании приняли участие 245 219 человек, из них по открепительным удостоверениям - 324, вне помещений для голосования - 2613.

Число голосов, поданных за каждую политическую партию:

1. Партия «Amanat» - 149 878 голосов или 61,88%;

2. Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» - 28 923 голоса или 11,94%;

3. Партия «Respublica» - 28 047 голосов или 11,58%;

4. Народная партия Казахстана - 16 346 голосов или 6,75%;

5. Демократическая партия Казахстана «Ақ Жол» - 16 161 голосов или 6,67%.

Число бюллетеней с отметкой в строке «Против всех» – 2835.

Установлено следующее распределение депутатских мандатов для политических партий, получивших пять и более процентов голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании:

Партия «Амаnat» – 10.

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 2.

Партия «Respublica» – 2.

Народная партия Казахстана – 1.

Демократическая партия Казахстана «Aқ жол» – 1.

Также установлены следующие итоги выборов депутатов маслихата Жетысуской области по одномандатным территориальным избирательным округам:

округ № 1 - Ахмолдаев Данияр Турганбекович, 1989 года рождения, директор средней школы имени И. Жансугурова, Аксуский район, село Жансугуров;

округ №2 - Садиев Алмат Тезекбаевич, 1978 года рождения, директор районного центра проведения массовых спортивных мероприятий, город Ушарал;

округ №3 - Саятова Баршагуль Ахатовна, 1964 года рождения, глава к/х «Асқартау», врач-психиатр ГКП на ПХВ районная больница Кабанбай, село Кабанбай, Алакольский район;

округ №4 - Оспанов Жанат Тәңірбергенұлы, 1968 года рождения, директор КГУ «СШ им. Б. Жолбарысулы», Ескельдинский район, село Карабулак;округ №5 - Бласов Бекет Жайлаубекұлы, 1989 года рождения, ИП «Дияр», Каратальский район, город Уштобе;

округ №6 - Чуженев Марат Сағынтайұлы, 1963 года рождения, глава КХ «Зарина», Кербулакский район, село Коксу;

округ №7 - Шенгелбаев Секенбай Сейтжанович, 1961 года рождения, руководитель КХ «Қыдырәлі», село Жарлыозек;

округ №8 - Тулакбаев Руслан Мустапаевич, 1973 года рождения, глава КХ «Тулакбаев Р», Панфиловский район, село Алмалы;

округ №9 - Алтынбеков Жалғас Даулеткелдіұлы, 1984 года рождения, директор ТОО строительная компания «Жаркент-Алғыр», Панфиловский район, село Турпан;

округ №10 - Мұқатай Медет Әкімжанұлы, 1980 года рождения, руководитель ИП «Орбұлақ», Панфиловский район, город Жаркент;

округ №11 - Сайранбеков Камбарбек Мухаметбекович, 1969 года рождения, генеральный директор ТОО «Sairanbek Agro», Сарканский район, город Саркан;

округ № 12 - Валишанов Руслан Вахапұлы, 1965 года рождения, директор ТОО «Шымыр», Талдыкорган, село Өтенай;

округ № 13 - Қажи Қайыр Қабланбайұлы, 1976 года рождения, директор федерации по таеквандо, Алматинская область, Карасайский район, село Жибек жолы;

округ № 14 - Файзулин Баниямин Джихангерович, 1967 года рождения, председатель совета предпринимателей и противодействию коррупции Жетысуской области, город Талдыкорган;

округ № 15 - Кереев Қайрат Нұрғабылұлы, 1964 года рождения, директор «Нұр-Шапағат-Құрылыс», директор «Нұр-Шапағат-Проект», город Талдыкорган;

округ № 16 - Нестеров Константин Михайлович, 1969 года рождения, директор ТККП «Городской дом культуры г. Текели», город Текели.


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