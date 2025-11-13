Название первой АЭС в Казахстане объявят до конца ноября

Сергазин напомнил, что с 25 сентября по 10 октября принимались заявки на конкурс. Свыше 27 000 человек приняли участие в конкурсе, который стартовал 25 сентября 2025 года в 12:00 ч. в мобильном приложении eGov Mobile

— Заседание конкурсной комиссии решит, определит и детально оповестит. В ближайшее время, да. Я думаю, до конца данного месяца это будет уже известно, — сказал замглавы Агентства.

Ранее глава Агентства Алмасадам Саткалиев рассказал, какие названия предлагают казахстанцы для первой АЭС.