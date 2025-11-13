РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:00, 13 Ноябрь 2025

    Название первой АЭС в Казахстане объявят до конца ноября

    В Казахстане до конца этого месяца станет известно название первой АЭС. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по атомной энергетике Гумар Сергазин на брифинге в Сенате, передает корреспондент агентства Kazinform.

    АЭС
    Фото: Midjourney

    Сергазин напомнил, что с 25 сентября по 10 октября принимались заявки на конкурс. Свыше 27 000 человек приняли участие в конкурсе, который стартовал 25 сентября 2025 года в 12:00 ч. в мобильном приложении eGov Mobile

    — Заседание конкурсной комиссии решит, определит и детально оповестит. В ближайшее время, да. Я думаю, до конца данного месяца это будет уже известно, — сказал замглавы Агентства.

    Ранее глава Агентства Алмасадам Саткалиев рассказал, какие названия предлагают казахстанцы для первой АЭС. 

