Названы самые подорожавшие футболисты чемпионата Казахстана

На первом месте расположился 17-летний нападающий «Кайрата» Дастан Сатпаев, который прибавил в стоимости 1,2 миллиона евро, и теперь его цена составляет 3 миллиона. На втором месте — полузащитник «Астаны» и лучший бомбардир КПЛ-2025 Назми Грипши. Он увеличил свою рыночную стоимость на 650 тысяч евро и теперь оценивается в 1,5 миллиона. Замыкает тройку игрок алматинского клуба, полузащитник Офри Арад, который прибавил 400 тысяч евро и теперь стоит 1,2 миллиона евро.

По результатам обновления Сатпаев обошел по стоимости Бактиера Зайнутдинова (2,8 млн евро), Нуралы Алипа (2,5 млн евро) и Максима Самородова (2,5 млн евро), став самым дорогим казахстанским футболистом.

Ранее сообщалось, что матч «Кайрата» против «Интера» побил рекорд по числу зрителей.