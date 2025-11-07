РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    20:41, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Названы самые подорожавшие футболисты чемпионата Казахстана

    Портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов Казахстанской Премьер-Лиги, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Фото: Sports.kz

    На первом месте расположился 17-летний нападающий «Кайрата» Дастан Сатпаев, который прибавил в стоимости 1,2 миллиона евро, и теперь его цена составляет 3 миллиона. На втором месте — полузащитник «Астаны» и лучший бомбардир КПЛ-2025 Назми Грипши. Он увеличил свою рыночную стоимость на 650 тысяч евро и теперь оценивается в 1,5 миллиона. Замыкает тройку игрок алматинского клуба, полузащитник Офри Арад, который прибавил 400 тысяч евро и теперь стоит 1,2 миллиона евро.

    По результатам обновления Сатпаев обошел по стоимости Бактиера Зайнутдинова (2,8 млн евро), Нуралы Алипа (2,5 млн евро) и Максима Самородова (2,5 млн евро), став самым дорогим казахстанским футболистом.

    Ранее сообщалось, что матч «Кайрата» против «Интера» побил рекорд по числу зрителей.

    Спорт Футбол спортсмены Казахстана
    Анастасия Палагутина
    Автор
