Названы регионы-лидеры по темпам ввода жилья в Казахстане

Объем строительных работ в Казахстане по итогам первого полугодия составил около 4,1 трлн тенге, что на 15,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на заседании Правительства сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, положительная динамика наблюдается в большинстве регионов страны. Наиболее высокие темпы роста зафиксированы в области Улытау, а также Кызылординской и Павлодарской областях.

Министр отметил, что за январь–июнь в Казахстане введено в эксплуатацию 8,5 млн кв. м жилья против 7,9 млн кв. м за аналогичный период прошлого года. Рост зафиксирован во всех регионах, наибольшее увеличение отмечено в области Жетысу и Алматинской области.

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