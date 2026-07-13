Кто сможет получить жилищную помощь по новым правилам в Казахстане

В Казахстане внесены изменения в правила предоставления жилищной помощи. Соответствующий приказ министра промышленности и строительства вступил в силу с 10 июля 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно документу, уточнено понятие предельно допустимого уровня расходов. Теперь под ним понимается отношение расходов малообеспеченной семьи или гражданина на оплату коммунальных услуг, текущих и накопительных взносов, пользование государственным или арендованным у местного исполнительного органа жильем, а также услуг связи в части увеличения абонентской платы за телефон к совокупному доходу семьи. Этот показатель устанавливается местными маслихатами в пределах от 5 до 10%.

Жилищная помощь по-прежнему предоставляется на бесплатной основе малообеспеченным семьям и гражданам за счет средств местных бюджетов. Назначением выплат занимаются местные исполнительные органы городов Астаны, Алматы и Шымкента, а также районов и городов областного значения.

Получить помощь могут граждане, которые постоянно зарегистрированы и проживают в единственном жилье, находящемся у них в собственности на территории Казахстана, а также наниматели государственного жилья и жилья, арендованного местными исполнительными органами в частном жилищном фонде.

Средства предоставляются на оплату:

текущих и накопительных взносов;

коммунальных услуг;

услуг связи в части увеличения абонентской платы за телефон;

расходов за пользование государственным и арендованным жильем.

Размер жилищной помощи определяется как разница между фактическими расходами гражданина и предельно допустимым уровнем расходов, установленным местными представительными органами.

Кроме того, приказом уточнены предельные нормы расходов, которые учитываются при расчете помощи. Они составляют:

сбор и вывоз твердых бытовых отходов — не более 650 тенге на человека;

обслуживание лифта — не более 1300 тенге на квартиру;

услуги связи в части увеличения абонентской платы за телефон — не более 1399 тенге на абонента;

текущие взносы — не более 100 тенге за квадратный метр;

арендная плата за пользование государственным жильем — не более 120 тенге за квадратный метр.

Обратиться за назначением жилищной помощи можно один раз в квартал через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» или портал электронного правительства начиная с 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Приказ министра промышленности и строительства введен в действие с 10 июля 2026 года

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