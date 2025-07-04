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    18:22, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Названы регионы Казахстана с наибольшим риском лесных пожаров

    Вся территория лесного фонда Казахстана находится в зоне риска пожаров, сообщил зампредседателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии и природных ресурсов Максат Елемесов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    лес
    Фото: freepik

    По его словам, наибольшую угрозу возгораний представляют хвойные леса, так как они более подвержены переходу огня в верховой пожар.

    — Если лиственные леса, допустим на территории Северо-Казахстанской области, березняки начинают гореть, там верхового пожара не бывает. Он идет низовым и такой большой угрозы для лесного фонда не представляет. В случае пожаров в сосновом, хвойном хозяйстве есть угроза перехода в верховой, и это несет потерю лесов, — пояснил он.

    Как подчеркнул заместитель председателя Комитета, наибольший риск природных пожаров сохраняется в 7 регионах страны.

    — На сегодняшний день порядка 7 областей: Восточно-Казахстанская, область Абай, Павлодарская, Костанайская, Акмолинская, Алматинская, Карагандинская области находятся в зоне риска. Это те регионы, где у нас произрастают сосновые насаждения, — пояснил Максат Елемесов.

    Как усилили защиту лесов после пожара в «Семей орманы», ранее ответили в Минэкологии. 

    Теги:
    Пожар Минэкологии и природных ресурсов Природные пожары Лесные пожары
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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