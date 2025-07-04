Названы регионы Казахстана с наибольшим риском лесных пожаров

По его словам, наибольшую угрозу возгораний представляют хвойные леса, так как они более подвержены переходу огня в верховой пожар.

— Если лиственные леса, допустим на территории Северо-Казахстанской области, березняки начинают гореть, там верхового пожара не бывает. Он идет низовым и такой большой угрозы для лесного фонда не представляет. В случае пожаров в сосновом, хвойном хозяйстве есть угроза перехода в верховой, и это несет потерю лесов, — пояснил он.

Как подчеркнул заместитель председателя Комитета, наибольший риск природных пожаров сохраняется в 7 регионах страны.

— На сегодняшний день порядка 7 областей: Восточно-Казахстанская, область Абай, Павлодарская, Костанайская, Акмолинская, Алматинская, Карагандинская области находятся в зоне риска. Это те регионы, где у нас произрастают сосновые насаждения, — пояснил Максат Елемесов.

Как усилили защиту лесов после пожара в «Семей орманы», ранее ответили в Минэкологии.