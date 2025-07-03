Как усилили защиту лесов после пожара в «Семей орманы» — ответили в Минэкологии

— Пожар 2023 года показал ряд проблемных вопросов, касающихся материально-технического оснащения как резервата «Семей орманы», так и в целом государственных лесовладельцев нашей страны. Что касается «Семей орманы», с 2023 года по сегодняшний день приобретено 10 новых пожарных автоцистерн марки «КамАЗ», 26 малых лесопожарных комплексов, порядка 30 колесных тракторов различных модификаций, — сообщил он на брифинге в СЦК.

По его словам, сотрудники лесных пожарных станций на 100% обеспечены пожарной боевой одеждой. Кроме того, программа развития ООН безвозмездно передала около 160 радиостанций УКВ-диапазона — как мобильных, так и носимых. Также спонсоры предоставили резервату четыре пожарные автоцистерны «ГАЗ-3308».

По его словам, на сегодня на балансе «Семей орманы» числится 79 пожарных автоцистерн при норме в 66 единиц техники. Однако почти половина из них подлежит списанию из-за истечения срока эксплуатации и высокого уровня износа.

В связи с этим в 2025 году в рамках лизинга закупят 34 пожарные автоцистерны повышенной проходимости, емкостью три кубометра. Эти машины смогут вести тушение пожаров в движении.

— Процедуры закупок сейчас проводятся, и я думаю, ориентировочно до конца августа эта техника уже поступит на вооружение в «Семей орманы», — отметил Максат Елемесов.

Он также сообщил, что в этом году в резервате установлены 37 камер системы раннего обнаружения пожаров. Сейчас оборудование проходит опытную эксплуатацию. Вся территория хвойного массива «Семей орманы» будет полностью охвачена системой раннего выявления возгораний.

Воздушный мониторинг и тушение обеспечивают два вертолета второго класса с водосливными устройствами емкостью один кубометр. На оперативном дежурстве в аэропортах города Семей находятся два вертолета Ми-8, способных сбрасывать до пяти кубометров воды. В случае ЧС возможно привлечение сил и средств авиации Министерства обороны и КНБ.

Ранее сообщалось, что систему раннего обнаружения лесных пожаров внедряют в лесном резервате «Семей орманы».