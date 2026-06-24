Названы пять лучших туристских сел Казахстана 2026 года

Национальная компания «Kazakh Tourism» назвала победителей ежегодного конкурса «Үздік туристік ауыл». Инициатива способствует развитию устойчивого и экологического туризма, а также продвижению населенных пунктов, обладающих уникальным природным, историческим и культурным наследием, передает Kazinform.

В список лучших туристских сел страны по итогам 2026 года вошли:

Басши (область Жетысу, Кербулакский район);

Торайгыр (Павлодарская область, Баянаульский район);

Берел (Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район);

Коробиха (Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район);

Имантау (Северо-Казахстанская область, Айыртауский район).

Фото: Kazakh Tourism

В нацкомпании напомнили, что в 2025 году победителями конкурса стали села Лепсы (область Жетысу), Наги Ильясова (Кызылординская область), Хан Ордасы (Западно-Казахстанская область), Поперечное (Восточно-Казахстанская область) и Шабанбай би (Карагандинская область).

Кроме того, сельский туризм Казахстана получает признание и на международном уровне. В 2023 году село Саты Алматинской области стало обладателем престижной награды «Best Tourism Villages by UN Tourism», войдя в число лучших туристских сел мира.