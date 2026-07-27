Названы промежуточные итоги тестирования в магистратуру в Казахстане

46% поступающих преодолели порог на тестировании в магистратуру. Об этом сообщили Министерстве науки и высшего образования РК, передает Kazinform.

— На сегодняшний день тестирование прошли более 25 тысяч претендентов для поступления в магистратуру. По научно-педагогическому направлению пороговый балл набрали 46% поступающих, по профильному направлению — 27%. Средний показатель по научно-педагогическому направлению составил 76 баллов, по профильному направлению — 25. Наивысший балл — 134, — говорится в сообщении.

В Миннауки отметили, что с начала тестирования за нарушение правил были аннулированы результаты 41 участника. В том числе, за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов до экзамена не были допущены 31 поступающих. За нарушение правил во время тестирования из аудиторий удалены 10 человек, их результаты также аннулированы.

— В случае несогласия с результатами комплексного тестирования, поступающие могут после завершения тестирования подать онлайн-апелляцию. Апелляция рассматривается в течение 7 рабочих дней, после сертификат поступающего будет доступен в Личном кабинете, — добавили в ведомстве.

Пороговый балл для поступления в магистратуру на научно-педагогическое направление — 75 баллов, на профильное направление — 30 баллов.

Ранее сообщалось, что всего на комплексное тестирование было подано более 61 тысяч заявлений. Между тем, для обучения в магистратуре в этому году выделено около 11 тысяч грантов.