Более 61 тысячи казахстанцев подали заявки на поступление в магистратуру

Сегодня началось комплексное тестирование для поступления в магистратуру, которое продлится до 10 августа, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования.

Напомним, что регистрация желающих принять участие в комплексном тестировании проводилась с 1 июня по 8 июля на сайте Национального центра тестирования МНВО РК app.testcenter.kz.

В этом году на комплексное тестирование для поступления в магистратуру было подано более 61 тысячи заявлений (в 2025 году — 51 тыс.). Наибольшее количество заявлений поступило на такие направления подготовки как «Педагогические науки», «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли» и «Бизнес, управление и право».

Комплексное тестирование для поступления в научно-педагогическую магистратуру проводится в электронном формате и состоит из трех блоков: тест по иностранному языку, тест на определение готовности к обучению и тест по профилю группы образовательных программ. На тестирование отводится 3 часа 55 минут. Пороговый балл — 75 баллов, в том числе по иностранному языку — не менее 25 баллов, по тесту на определение готовности к обучению — не менее 7 баллов, по профилю группы образовательных программ: по первой профильной дисциплине — не менее 7 баллов, по второй профильной дисциплине — не менее 7 баллов.

Желающие поступить в профильную магистратуру сдают только тест по профилю групп образовательных программ. Пороговый балл составит 30 баллов, в том числе по первой профильной дисциплине — не менее 7 баллов, по второй профильной дисциплине — не менее 7 баллов.

В случае несогласия с результатами комплексного тестирования, поступающие могут после завершения тестирования подать онлайн-апелляцию. Апелляция рассматривается в течение 7 рабочих дней, после сертификат поступающего будет доступен в личном кабинете.

Напомним, что для обучения в магистратуре в 2026 году выделено около 11 тысяч грантов. Гранты для подготовки кадров выделяются по востребованным направлениям.

Прием документов на конкурс грантов будет осуществляться с 12 по 18 августа, а список обладателей грантов будет опубликован до 25 августа. Зачисление будущих магистрантов в ОВПО будет осуществляться до 28 августа.