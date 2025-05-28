Названы причины размножения саранчи

– Сколько видов саранчи встречается на территории Казахстана, какие из них самые распространенные?

– На территории нашей страны обитают 270 видов и подвидов саранчи. Ежегодно опасность для полей представляют 15-20 видов. Из них можно назвать стадные виды – итальянский прус, азиатская и мароккская саранча, и не стадные – атбасарская, чернополосая, чернокрылая, белополосая и другие виды.

– Расскажите о самых опасных для сельского хозяйства и быстро распространяющихся видах?

– Это азиатская (locusta migratoria), мароккская саранча (dociostaurus maroccanus), итальянский прус (calliptamus italicus). Из них самая опасная – азиатская саранча, иногда ее называют также «перелетная саранча». Она склонна к массовому расплоду, распространению на большие территории. От других видов отличается крупными размерами тела и короткими усиками. Часто встречается в Казахстане, в том числе в Кызылординской области. Длина тела – 35-50 миллиметров (у взрослой саранчи). Цвет у нее бывает серый, коричневый или зеленоватый, иногда немного блестящий. Крылья длинные и прозрачные, хорошо летает. Цикл развития: яйцо-личинка-взрослая саранча (имаго), продолжительность жизни примерно 2-4 месяца.

Биологическая особенность: в августе-сентябре откладывает яйца в почву. Одна самка может отложить около 100 яиц. При массовом размножении может подниматься на крыло и распространяться на несколько сотен километров (высокая миграционная способность).

Питается более, чем 400 видами растений, в том числе наносит вред посевам пшеницы, ячменя, кукурузы, риса, травам и бахчевым культурам. Съедает листья и стебли растений, может полностью уничтожить посевы. Особенно опасна для молодых растений. Живет стадно, при большом скоплении в одном месте может создавать угрозу бедствия. На первом этапе борьбы с ней ранней весной проводится мониторинг в местах откладки яиц. Землю обрабатывают биологическими и химическими препаратами (обработка инсектицидами). Опасные очаги наносятся на карту, ведется постоянное наблюдение.

Фото: Алмагуль Берденкулова.

– Вы говорили о цикле развития, а можете рассказать подробнее, как саранча размножается?

– Азиатская саранча (перелетная) размножается к концу августа. Самки саранчи своим яйцекладом делают углубления в почве. Вместе с пенистым веществом из особой железы в это место откладывает яйца. Выделенное вещество склеивает яйца друг с другом, образуя кубышку в виде колбаски. Яйца перезимовывают в кубышке, весной вылупляются личинки. Личинки бескрылые. Поэтому их называют также «пешая саранча». Личинки несколько раз проходят линьку, держатся группами. Группы личинок называются кулигами. Кулиги, образованные из «пешей саранчи», поедают на своем пути растения, переходят с места на место. После пятой линьки личинки превращаются в взрослую саранчу – имаго.

– Почему в Аральском районе появилось столько саранчи, когда еще не наступило лето?

– Во-первых, изменение климатической ситуации. Благоприятные условия для размножения саранчи создают, особенно, усиление засушливости и сокращение осадков. Жаркая и сухая погода способствует активному размножению саранчи и быстрому распространению. Вторая возможная причина – расширение сельскохозяйственных угодий. Увеличение посевных площадей и пастбищ создает условия для роста травы и культур, служащих пищей для саранчи, и ее размножения. В последние годы стало много мошки, а она – источник пищи для саранчи. В-третьих, возможна миграция из соседних регионов. Если в близкорасположенных к Аральскому районах много саранчи, она может переходить границы и распространяться на новые территории. Еще вариант – вредители могут расплодиться при уменьшении количества природных врагов.

Фото: акимат Туркестанской области

– На борьбу с саранчой ежегодно выделяются деньги, привлекаются силы. Почему это оказывается неэффективным?

– Мы не можем здесь говорить, что вот именно этот метод оказался неэффективным. И все же, неэффективность борьбы с саранчой может быть связана с несколькими факторами. Прежде всего, нужно знать биологические особенности опасных насекомых и способность их к размножению. Такие виды, как азиатская саранча, склонны к массовому расплоду. Одна самка откладывает до 100 яиц. У них высокая способность к полету, вместо отравленной саранчи может прилететь саранча из другого места. Следующая возможная причина – слабость раннего выявления опасности и мониторинга. Потому что саранча откладывает яйца в почву, это затрудняет их обнаружение на раннем этапе. Могут оказывать влияние и климатические факторы.

Сухая и теплая погода создает условия для размножения саранчи. Малое количество осадков нарушает биологическое равновесие с ее природными врагами. Эти обстоятельства делают неэффективными профилактические мероприятия. Далее оказывают негативное влияние слабость межрегиональной и международной координации. Саранча не признает границ, она может прилетать из соседних стран и областей. Поэтому я считаю, что нужно повышать эффективность обмена информацией между Казахстаном и соседними странами, нужно проводить совместные мероприятия.

Еще один фактор – недостаточность методов биологической борьбы.

– Какие методы эффективны в борьбе с саранчой? Не оказывают ли некоторые методы негативное влияние на окружающую среду?

– Если в борьбе с саранчой объединять указанные выше методы, то их эффективность возрастает. Особенно если будет полнее изучена возможность истребления саранчи с помощью ее природных врагов (птицы, паразитические насекомые, грибки), и эти способы будут применяться, то их эффективность будет высокой. Потому, что истребление саранчи химическими методами оказывает отрицательное влияние на экологии и, к тому же, это не долгосрочное решение.

Ранее сообщалось, что в Кызылординской области создан оперативный штаб по борьбе с саранчой.