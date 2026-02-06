Названы новые сроки запуска цифрового двойника Алматы

Как сообщил заместитель руководителя управления цифровизации города Мейрам Дюсюков на брифинге региональной службы коммуникаций, основой для интеграции данных станет именно цифровой двойник Алматы. Партнером проекта выбрана ведущая компания из китайского Шэньчжэня — SUTPC. Реализация осуществляется совместно с казахстанской компанией Qala AI на основе грантового финансирования.

— В качестве пилотной территории определен микрорайон Жас Канат. С января 2026 года по март 2027 года планируется проведение инвентаризации и полной оцифровки инженерных сетей. Полная интеграция и внедрение системы намечены на 2027 год, — сказал он.

Стоит отметить, что идея создания цифрового двойника была впервые озвучена еще в 2021 году при акиме города Бакытжане Сагинтаеве. Впоследствии инициативу поддержал его преемник Ерболат Досаев, подчеркнув, что проект станет одним из ключевых элементов цифровой трансформации мегаполиса. Несмотря на неоднократные переносы сроков, работа над проектом продолжается. Ранее завершение разработки планировалось к концу 2026 года.

В акимате ранее отмечали, что разработка цифрового двойника поможет отслеживать городские миграционные потоки, позволит осуществлять мониторинг цен и так далее.