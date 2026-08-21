Названы новые даты финала чемпионата Казахстана по футболу

Профессиональная футбольная лига Казахстана обнародовала новые даты проведения решающей стадии чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

В связи с проведением выборов в Курултай игры 23 тура чемпионата Казахстана, которые должны были пройти 22 и 23 августа, были перенесены на более поздний срок.

Согласно новому решению ПФЛК, все матчи перенесенного 23-тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу среди клубов Премьер-лиги сезона 2026 года будут проведены 17–18 октября 2026 года, в даты, предусмотренные для проведения 29-го тура ЧРК.

В тоже время матчи 29-тура ЧРК будут проведены 24–25 октября 2026 года.

Матчи 30-тура ЧРК будут проведены 31 октября 2026 года.

Информация о дате проведения финала Кубка Республики Казахстан сезона 2026 года будет сообщена дополнительно.

В прежней версии календаря игры 29 тура планировалось провести 17–18 октября, а завершающий 30-й тур чемпионата провести 1 ноября.

Добавим, что 15 и 29 октября состоятся матчи основного раунда Лиги конференций УЕФА, в которых будет принимать участие алматинский «Кайрат».

В календаре сборной Казахстана на начало октября — 2 и 6 число, запланированы игры в Лиге наций с Молдовой и Фарерскими островами на домашней Астана арене.