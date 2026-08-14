Где и с кем сыграет «Кайрат» матч плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА

Стало известно, когда и с кем сыграют чемпионы Казахстана алматинский «Кайрат» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА сезона 2026/27, передает корреспондент агентства Kazinform.

После того, как «Кайрат» проиграл по сумме двух матчей болгарском клубу «Левски» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов, он не завершил еврокубковую кампанию, а продолжает ее в отборе Лиги Европы.

В раунде плей-офф квалификации Лиги Европы, согласно жеребьевке, «Кайрат» сыграет против бельгийской команды «Андерлехт».

Первый матч пройдет в Алматы на Центральном стадионе 20 августа, ответная игра — 27 августа в Бельгии.

По итогам чемпионата Бельгии-2025/26 «Андерлехт» занял четвертое место. По данным портала Transfermarkt, общая рыночная стоимость состава бельгийского «Андерлехта» составляет 81,4 миллиона евро, что почти в девять раз превышает стоимость состава алматинского «Кайрата», который оценивается в 9,2 миллиона евро. Любой из двух самых дорогих футболистов брюссельского клуба по отдельности стоит больше, чем вся казахстанская команда целиком. В бельгийском клубе лидируют сразу два молодых футболиста с одинаковой трансферной стоимостью: 22-летний центральный полузащитник Натан Салиба из Канады и 19-летний центральный нападающий из Сербии Михайло Цветкович оцениваются в 10 млн евро каждый. Самым дорогим игроком «Кайрата» является Жоржиньо (1 млн евро), однако, он в данный момент не играет из-за травмы. Вслед за нападающим Жоржиньо в топ самых дорогих игроков текущего основного состава «Кайрата» входят казахстанский вратарь Темирлан Анарбеков (800 тыс. евро) и левый крайний полузащитник из Финляндии Ойва Юккола (700 тыс. евро)

В январе 2026 года «Кайрат» играл в основном (общем) этапе Лиги чемпионов с чемпионами Бельгии «Брюгге» в Астане и крупно уступил со счетом 1:4. Единственный гол в составе казахстанской команды забил Адилет Садыбеков.

Примечательно, что бывший соперник «Кайрата» по второму отборочному раунду Лиги чемпионов — кипрская «Омония», в плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет также с бельгийским клубом «Сент-Трюйден», занявшем в национальном первенстве третье место.

Команды-победители по сумме двух игр раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА выйдут в основной (общий) этап данного турнира (второго по значимости в Европе), проигравшие — в основной (общий этап) Лиги конференций (третьего по значимости в Европе).

Ранее стало известно, что Казахстан не сможет заявить две команды в Юношескую лигу УЕФА сезона 2026-2027.