Названы лидеры конкурса Silk Way Star после трех эпизодов

Участники международного вокального конкурса Silk Way Star исполнили казахстанские хиты на своих родных языках.

Общий результат после трех эпизодов выглядит так:

1. Казахстан — 354 балла

2. Грузия — 338 баллов

3. Армения — 334 балла

4. Узбекистан — 332 балла

5. Малайзия — 330 баллов

6. Китай — 330 баллов

7. Южная Корея — 330 баллов

8. Монголия — 330 баллов

9. Таджикистан — 326 баллов

10. Кыргызстан — 324 балла

11. Туркменистан — 318 баллов.

Таким образом, на этой неделе проект Silk Way Star покинул участник из Туркменистана Довран Шаммыев.

Напомним, что на прошлой неделе конкурс завершила участница из Азербайджана — певица Сабина Заде.

Лидерами второго эпизода Silk Way Star стали ALEM (Казахстан) и Саро Геворгян (Армения), третье место заняла группа Kandis (Южная Корея).