Названы лидеры конкурса Silk Way Star после трех эпизодов
Стали известны результаты после третьего эпизода масштабного международного вокального конкурса Silk Way Star на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.
Участники международного вокального конкурса Silk Way Star исполнили казахстанские хиты на своих родных языках.
Общий результат после трех эпизодов выглядит так:
1. Казахстан — 354 балла
2. Грузия — 338 баллов
3. Армения — 334 балла
4. Узбекистан — 332 балла
5. Малайзия — 330 баллов
6. Китай — 330 баллов
7. Южная Корея — 330 баллов
8. Монголия — 330 баллов
9. Таджикистан — 326 баллов
10. Кыргызстан — 324 балла
11. Туркменистан — 318 баллов.
Таким образом, на этой неделе проект Silk Way Star покинул участник из Туркменистана Довран Шаммыев.
Напомним, что на прошлой неделе конкурс завершила участница из Азербайджана — певица Сабина Заде.
Лидерами второго эпизода Silk Way Star стали ALEM (Казахстан) и Саро Геворгян (Армения), третье место заняла группа Kandis (Южная Корея).