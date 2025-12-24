09:01, 24 Декабрь 2025 | GMT +5
Названы лауреаты Президентской литературной премии для молодых авторов
Глава государства подписал Указ «О присуждении специальной Президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов в 2025 году», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Специальная Президентская литературная премия для молодых писателей и поэтов в этом году присуждена:
- Әлменбет Арману Ерланұлы — по номинации «Проза» за произведение «Тергеуші»;
- Исжанову Саяну Кенжегалиевичу — по номинации «Поэзия» за сборник стихотворений «Құмдағы хикая»;
- Мустафиеву Бауыржану Ширмединұлы — по номинации «Драматургия» за драматическое произведение «Ақ киіз»;
- Тілегенову Асылану Біржанұлы — по номинации «Детская литература» за сборник стихотворений «Жазда атамның ауылында…».