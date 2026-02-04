Названы дата и место матча за Суперкубок Казахстана по футболу 2026 года

Первой игрой в сезоне-2026 будет матч за Суперкубок Казахстана между чемпионом страны алматинским «Кайратом» и обладателем Кубка страны костанайским «Тоболом».

Игра состоится 28 февраля в Астане на стадионе «Астана арена» в 17:00. Заявленная стоимость билетов для болельщиков, желающих посмотреть игру с трибуны — от двух до восьми тысяч тенге.

Отметим, что «Кайрат» в 2026 году уже сыграл два официальных матча — в Лиге чемпионов против бельгийского «Брюгге» в Астане и лондонского «Арсенала» в гостях. Обе игры были проиграны, но с разным счетом — если бельгийцы разгромили «Кайрат» со счетом 4:1, «Арсенал» же победил «Кайрат» со счетом 3:2.

С 3 по 20 февраля «Кайрат» находится на вторых сборах в Турции. «Тобол» в 2026 году не проводил официальные матчи, а с 30 января по 20 февраля находится также на вторых сборах в Турции.