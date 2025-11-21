Названа «самая красивая девушка Вселенной»

Корону самой красивой девушке планеты вручила действующая победительница конкурса — «Мисс Вселенная 2024» Виктория Тейлвиг из Дании. Звание первой вице-мисс получила участница из Таиланда. Третье, четвертое и пятое места заняли представительницы Венесуэлы, Филиппин и Кот-д’Ивуара соответственно.

Конкурс Miss Universe широко известен как кубок мира красоты и ежегодно привлекает миллионы зрителей. Участницы от каждой страны отбираются на национальных конкурсах, которые получают лицензию у Организации «Мисс Вселенная». В этом году в мероприятии участвовали представительницы 120 стран. Нади́н Аюб стала первой женщиной, представившей палестинский народ на конкурсе; она вошла в число 30 полуфиналисток, после чего выбыла из борьбы.

По информации CNN, финальное шоу вел американский комик Стив Берн, а открыла его музыкальная композиция тайского исполнителя Джеффа Сатура. После выхода участниц в купальниках число конкурсанток сократилось с 30 до 12, а по итогам вечернего раунда — до 5 финалисток.

Финалисткам задавали вопросы, в том числе о том, какую глобальную проблему они бы обсудили, выступая перед Генеральной Ассамблеей ООН, и как они планируют использовать платформу Miss Universe для поддержки и вдохновения молодых девушек.

Конкурс проходил в течение трех недель, в ходе которых участницы путешествовали по стране, репетировали и принимали участие в мероприятиях.

Но не обошлось и без скандалов: двумя неделями ранее директор конкурса Нават Ицарагрисил отчитал нынешнюю победительницу — конкурсанту из Мексики Фатиму Бош перед десятками претенденток за то, что она не разместила рекламный контент.

Тогда этот инцидент вызвал негативную реакцию во всем мире, в том числе со стороны президента Мексики Клаудии Шейнбаум, которая назвала его «агрессией», с которой Бош справилась «достойно».