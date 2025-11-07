Скандал на «Мисс Вселенная»: организатор назвал участницу «тупой»

Директор конкурса Нават Ицарагрисил отчитал конкурсанту из Мексики Фатиму Бош перед десятками претенденток за то, что она не разместила рекламный контент.

Когда она возразила, директор позвал охрану и пригрозил дисквалифицировать тех, кто ее поддержал. После этого Бош вышла из зала, и другие присоединились к ней в знак солидарности.

Покинув мероприятие Бош заявила прессе, что 60-летний руководитель был «неуважителен» и назвал ее «тупой».

Однако директор конкурса оспорил это, заявив, что его слова были неправильно поняты.

Видеозапись инцидента, транслировавшаяся в прямом эфире, была опубликована в интернете. Организация «Мисс Вселенная» (MUO) осудила «злонамеренное» поведение Навата Ицарагрисила, за которое он впоследствии принес извинения.

Президент MUO Рауль Роча сказал, что Нават Ицарагрисил «забыл истинный смысл того, что значит быть настоящим хозяином».

— Тайский чиновник «унизил, оскорбил и проявил неуважение» к госпоже Бош и совершил «серьезное злоупотребление, вызвав охрану, чтобы запугать беззащитную женщину, — заявил Роча.

По его словам, участие директора в конкурсе красоты будет ограничено «насколько это возможно» или полностью исключено, а также было добавлено, что Управление по делам молодежи примет против него «судебные меры».

— Я хочу еще раз подчеркнуть, что «Мисс Вселенная» — это платформа для расширения прав и возможностей женщин, позволяющая им быть услышанными во всем мире, — сказал Роча.

Ранее мы писали, что студентка из Таиланда стала «Мисс Мира 2025».



