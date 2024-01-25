РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:45, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Названа причина сборов трех тысяч военнообязанных в Казахстане

    военнослужащие
    Фото: Минобороны РК

    В Министерстве обороны РК назвали причину воинских сборов для трех тысяч военнообязанных, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Основная цель воинских сборов – повышение боевой и мобилизационной готовности воинских частей, подготовка и накопление в запасе военно-обученных ресурсов, - сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

    В ведомстве уточнили, что сборы с военнообязанными проводятся регулярно на основе планирующих документов.

    - Увеличение количества призываемых на воинские сборы направлено на повышение боеготовности Вооруженных сил. Решение вопросов по подготовке граждан по своей военно-учетной специальности не связано с геополитической ситуацией в регионе и мире. Вместе с тем, анализ геополитической ситуации мы ведем на постоянной основе, - говорится в ответе.

    Напомним, в Министерстве обороны РК назвали сумму, которая предусмотрена на сборы военнообязанных в 2024 году.

    Как сообщалось ранее, в этом году в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования Казахстана планируется призвать 3000 военнообязанных.

    - В 2024 году призвать 3000 военнообязанных на воинские сборы, - говорится в проекте документа.

    Проект приказа будет находиться на публичном обсуждении до 23 января.

    В прошлогодних сборах приняли участие 1,5 тысячи военнообязанных.

    Теги:
    Армия Минобороны РК Общество
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!