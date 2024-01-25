Названа причина сборов трех тысяч военнообязанных в Казахстане

В Министерстве обороны РК назвали причину воинских сборов для трех тысяч военнообязанных, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Основная цель воинских сборов – повышение боевой и мобилизационной готовности воинских частей, подготовка и накопление в запасе военно-обученных ресурсов, - сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

В ведомстве уточнили, что сборы с военнообязанными проводятся регулярно на основе планирующих документов.

- Увеличение количества призываемых на воинские сборы направлено на повышение боеготовности Вооруженных сил. Решение вопросов по подготовке граждан по своей военно-учетной специальности не связано с геополитической ситуацией в регионе и мире. Вместе с тем, анализ геополитической ситуации мы ведем на постоянной основе, - говорится в ответе.

Напомним, в Министерстве обороны РК назвали сумму, которая предусмотрена на сборы военнообязанных в 2024 году.

Как сообщалось ранее, в этом году в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования Казахстана планируется призвать 3000 военнообязанных.

- В 2024 году призвать 3000 военнообязанных на воинские сборы, - говорится в проекте документа.

Проект приказа будет находиться на публичном обсуждении до 23 января.

В прошлогодних сборах приняли участие 1,5 тысячи военнообязанных.



