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    11:02, 26 Август 2023 | GMT +6

    В Казахстане начался призыв военнообязанных на сборы

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В сборах примут участие 1 500 человек, в том числе 189 офицеров, 275 сержантов и 1 036 солдат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Сборы пройдут в войсковой части 22326 Гвардейского гарнизона. Департамент организационно-мобилизационной работы Министерства обороны подготовил приказ руководителя оборонного ведомства от 28 марта текущего года «О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2023 году».

    Основная цель воинских сборов с военнообязанными – обучение и совершенствование практических навыков, поддержание требуемого уровня военной подготовки и готовности военнообязанных к боевому применению.

    Согласно плану военнообязанные будут призваны на сборы департаментами по делам обороны Алматы, Алматинской и Жамбылской областей.


    Теги:
    Вооруженные силы Армия Минобороны РК
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