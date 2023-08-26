В Казахстане начался призыв военнообязанных на сборы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В сборах примут участие 1 500 человек, в том числе 189 офицеров, 275 сержантов и 1 036 солдат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Сборы пройдут в войсковой части 22326 Гвардейского гарнизона. Департамент организационно-мобилизационной работы Министерства обороны подготовил приказ руководителя оборонного ведомства от 28 марта текущего года «О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2023 году».

Основная цель воинских сборов с военнообязанными – обучение и совершенствование практических навыков, поддержание требуемого уровня военной подготовки и готовности военнообязанных к боевому применению.

Согласно плану военнообязанные будут призваны на сборы департаментами по делам обороны Алматы, Алматинской и Жамбылской областей.