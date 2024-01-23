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    16:03, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Полмиллиона тенге тратит Минобороны РК на одного военнообязанного

    Более пяти тысяч казахстанских солдат получили кредитные каникулы
    Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

    В Министерстве обороны РК назвали сумму, которая предусмотрена на сборы военнообязанных в 2024 году, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Для проведения воинских сборов с военнообязанными планируется призвать 3000 человек. В 2024 году предусмотрено на одного военнообязанного около 500 000 тенге, - сообщили в главном оборонном ведомстве страны в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

    Соответственно, в общей сложности будет выделено 1,5 млрд тенге на эти нужды.

    Как сообщалось ранее, в текущем году в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования Казахстана планируется призвать 3000 военнообязанных.

    - В 2024 году призвать 3000 военнообязанных на воинские сборы, - говорится в проекте документа.

    Проект приказа будет находиться на публичном обсуждении до 23 января.

    В прошлогодних сборах приняли участие 1,5 тысячи военнообязанных.

    Теги:
    Армия Вооруженные силы Минобороны РК Общество
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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