Полмиллиона тенге тратит Минобороны РК на одного военнообязанного

В Министерстве обороны РК назвали сумму, которая предусмотрена на сборы военнообязанных в 2024 году, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Для проведения воинских сборов с военнообязанными планируется призвать 3000 человек. В 2024 году предусмотрено на одного военнообязанного около 500 000 тенге, - сообщили в главном оборонном ведомстве страны в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

Соответственно, в общей сложности будет выделено 1,5 млрд тенге на эти нужды.

Как сообщалось ранее, в текущем году в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования Казахстана планируется призвать 3000 военнообязанных.

- В 2024 году призвать 3000 военнообязанных на воинские сборы, - говорится в проекте документа.

Проект приказа будет находиться на публичном обсуждении до 23 января.

В прошлогодних сборах приняли участие 1,5 тысячи военнообязанных.