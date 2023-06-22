Названа причина нашествия древесных клопов в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На улицах Алматы появилось большое количество древесных клопов. Многие алматинцы жалуются, что насекомые залетают в квартиры, некоторые даже боятся открывать окна. Что говорят по этому поводу обычные горожане и специалисты – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Пользователи Facebook активно пишут о нашествии клопов. Алматинец Zhangir Şalekenov просит акимат Бостандыкского района обработать деревья от древесных клопов во дворе дома Сатпаева, 20А. По его словам, из-за насекомых невозможно открыть окна.

Под этим постом Галина Корзухина добавила, что такое нашествие клопов она видит впервые.

«Такого нашествия, как в этом году, я ещё не видела ни разу. Живём в частном доме на берегу пруда Киши Алматы. Это ужас, что творится. Прямо сесть и плакать. Вчера городские службы обработали зелёные насаждения. Сегодня добиваем остатки колонии в доме», - написала она.

Другая жительница Ольга Колесникова отметила, что в районе проспекта Абая и улицы Саина клопы лезут в квартиры даже через москитную сетку.

«Идешь по тротуару, а они с деревьев падают на голову. Очень много развелось и будет ещё больше, если не принимать меры», - пишет алматинка.

Светлана Ермагамбетова считает, что надо провести обработку всего города, так как во многих микрорайонах нашествие клопов.

«Мы живем на первом этаже и вот они проникают через москитные сетки», - добавила она.

Горожанка Анна Кара заметила, что акимат уже провел обработку два раза, но не помогло. «Как были клопы, так и остались, также много. Что-то иное надо», - заметила она.

Другой житель мегаполиса опубликовал фотографии клопов и обратился в акимат Медеуского района.

«Под окнами два карагача, нашествие древесных клопов уже который год. Ежедневно сотнями убираем с балкона, подоконников, пролезают в квартиру, подъезд, ничего не помогает надолго. Нужно обработать два карагача. Во дворе от вредителей погибает дуб. Надеемся на помощь», - написал пользователь Сети.

Жители, проживающие по улице Тимирязева, также недовольны нашествием клопов.

«Это просто ужас. На прошлой неделе, когда ночами было прохладно, клопы просто просачивались массово в дом, дышать было нечем от их запаха, облепили все сетки, я такого никогда не видела. Несколько раз в день собираю пылесосом с окон, балкона. Обработку хоть какую-то делать будут?» - задалась вопросом Оксана Красюкова.

Многие жители из разных районов города также активно делятся видео и фотографиями клопов. Все они просят акимат оказать содействие.

Заведующий отделом биологической защиты растений Казахского научно-исследовательского института защиты и карантина растений имени Жазкена Жиембаева Нуржан Мухамадиев заявил, что сейчас алматинцы столкнулись с одним из многочисленных видов клопов-наземников Arocatus melanocephalus. Он не является токсичным и обычно не представляет угрозы для здоровья человека.

«В народе этих насекомых называют клопы-вонючки. Они в Алматы появились восемь лет назад. В 2017 и 2019 годах были вспышки массового размножения этих насекомых. Люди часто жаловались, боялись и принимали их за клеща. И в этом году снова повторяется такая ситуация. Этих клопов у нас раньше не было, их в Алматы завезли из других стран. Как вы сами знаете, Алматы - крупный мегаполис, здесь большой товарооборот между странами, эти клопы возможно были завезены с какими-то упаковочными материалами», - сказал Нуржан Мухамадиев.

По его словам, дождливая погода весной в Алматы также повлияла на распространение этих насекомых. Богатая природная растительность позволила существенно улучшить их кормовую базу.

«В мае эти клопы были в личиночной фазе развития, сейчас они стали взрослыми и летают. Клопы Arocatus melanocephalus питаются семенами карагача, не вредные для людей, не кусают, а просто доставляют им дискомфорт. То есть, залетают в квартиры, в подоконники, окна, двери, при касании выделяют неприятный запах. Они сейчас уже ищут место для зимовки. Обычно живут в подстилках, обитают в кустарниках, зимуют в аварийных деревьях. Скоро они уйдут на зимовку», - добавил специалист.

Жителям, чтобы избавиться от этих древесных клопов, можно провести дезинфекцию, считает он.

«Здесь должна работать специальная служба. Те препараты, которые применяются на улицах, нежелательно использовать в помещениях. Для этого есть специальные дезинсекционные препараты. Сейчас в городских парках, скверах акиматом проводится обработка деревьев от вредителей и болезней, но эти древесные клопы в этих местах практически не обитают. Они размножаются в основном на дворовых территориях, где растут сухие и старые деревья, мало проводят санитарные обрезки», - заметил Нуржан Мухамадиев.

Н. Мухамадиев добавил, как правило, не все жители домов соглашаются на обработку деревьев по разным причинам, в том числе по состоянию здоровья.