Названа предварительная причина взрыва газопровода в Алматы

Как сообщили в АО «QazaqGaz Aimaq», инцидент произошел во время проведения работ по реконструкции газопровода среднего давления. Специалисты ТОО «СантехКомплектГрупп» осуществляли соединение ранее построенных, но еще не введенных в эксплуатацию участков в единую плеть.

— Реконструкция выполнялась в связи с высоким износом старого газопровода, введенного в эксплуатацию в 1972 году, — уточнили в компании.

Отмечается, что во время срезки технологической заглушки произошел разрыв трубы, в результате чего произошел выход воздушной смеси. Зафиксированы повреждения дорожного покрытия, нескольких автомобилей и одного дерева.

— Пострадали водитель и пассажир одного из автомобилей — им оказана медицинская помощь. Газоснабжение для населения не прекращалось. Жертв нет. Ранее жители района были проинформированы о временном отключении газа в связи с проведением плановых работ, — говорится в сообщении.

На место происшествия оперативно выехали аварийные и технические службы Алматинского филиала АО «QazaqGaz Aimaq». По итогам обследования утечки газа не выявлены. Дополнительно к анализу была привлечена служба электрохимической защиты филиала.

— На данный момент происходит вскрытие поврежденного участка для проведения детального технического анализа. Также на месте инцидента организовано дежурство специалистов местной газовойслужбы, для своевременной оценки ситуации и исключения рисков по сбою газоснабжения для населения, — добавили в компании.

По предварительной версии, причиной происшествия мог стать скрытый производственный дефект трубы - нарушение целостности заводского шва прямошовной трубы диаметром 426 мм.

Подрядная организация обязалась в полном объеме возместить причиненный ущерб. В АО «QazaqGaz Aimaq» заверили, что все восстановительные работы будут завершены в кратчайшие сроки.

Ранее в Алматы на пересечении улиц Бухар Жырау и Байзакова произошел взрыв газопровода.