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    12:52, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Газопровод взорвался в Алматы: повреждены дорога, деревья и автомобиль

    В Алматы на пересечении улиц Бухар Жырау и Байзакова произошел взрыв газопровода. Видео с места происшествия распространяется в социальных сетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Газопровод взорвался в Алматы: повреждены дорога, деревья и автомобиль
    Фото: QazaqGaz Aimaq

    Согласно предварительным данным, в результате взрыва одна из находившихся рядом машин была подброшена в воздух и перевернулась. 

    Как сообщили в АО «QazaqGaz Aimaq», 16 июля во время проведения работ по опрессовке вновь построенного подземного газопровода среднего давления, выполняемых подрядной организацией ТОО «СантехКомплектГрупп», произошел выход воздушной смеси. В результате инцидента были зафиксированы повреждения дорожного покрытия, дерева и автомобиля.

    — На место происшествия оперативно прибыли все профильные аварийные службы города. В настоящее время проводится обследование участка и установление причин произошедшего. Территория инцидента оцеплена, угрозы для населения нет. Жертв нет. АО «QazaqGaz Aimaq» держит ситуацию под контролем и просит граждан сохранять спокойствие. Дополнительная информация будет предоставляться по мере поступления новых данных, — говорится в ответе.

    Ранее в Алатауском районе Алматы также произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина. 

    Теги:
    Газопровод Алматы Происшествия Взрыв
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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