Газопровод взорвался в Алматы: повреждены дорога, деревья и автомобиль

Согласно предварительным данным, в результате взрыва одна из находившихся рядом машин была подброшена в воздух и перевернулась.

Как сообщили в АО «QazaqGaz Aimaq», 16 июля во время проведения работ по опрессовке вновь построенного подземного газопровода среднего давления, выполняемых подрядной организацией ТОО «СантехКомплектГрупп», произошел выход воздушной смеси. В результате инцидента были зафиксированы повреждения дорожного покрытия, дерева и автомобиля.

— На место происшествия оперативно прибыли все профильные аварийные службы города. В настоящее время проводится обследование участка и установление причин произошедшего. Территория инцидента оцеплена, угрозы для населения нет. Жертв нет. АО «QazaqGaz Aimaq» держит ситуацию под контролем и просит граждан сохранять спокойствие. Дополнительная информация будет предоставляться по мере поступления новых данных, — говорится в ответе.

Ранее в Алатауском районе Алматы также произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина.