РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:10, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    Названа предварительная дата старта ипотеки «Алматы жастары»

    Прием заявок по программе «Алматы жастары» предварительно планируется начать в марте, передает агентство Kazinform.

    Жилье, ипотека
    Фото: Freepik

    Об этом на брифинге региональной службы коммуникаций, отвечая на вопросы журналистов, сообщил заместитель начальника управления развития бизнеса алматинского филиала «Отбасы банка» Шах-Мухамед Жақан. По его словам, старт приема заявлений ожидается в марте, однако окончательная дата пока не утверждена.

    В свою очередь заместитель директора филиала «Отбасы банка» Камшат Оналбаева отметила, что в 2025 году благодаря программе «Алматы жастары» собственное жилье приобрели 2 189 молодых людей. Программа реализуется совместно с акиматом города и доступна жителям Алматы в возрасте до 35 лет на момент подачи заявления.

    С момента запуска проекта в 2017 году новоселье отметили 8 239 молодых горожан, а общая сумма выданных займов составила 146,4 млрд тенге. Только в 2025 году на реализацию программы было направлено 46,5 млрд тенге.

    Кредит по программе предоставляется по ставке 5% годовых (ГЭСВ — от 5,2% до 5,7%) с первоначальным взносом не менее 10%.

    Напомним, что в прошлом году прием заявок по данной программе осуществлялся с 14 по 26 марта. 

    Теги:
    Ипотека Отбасы банк Жилье Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают