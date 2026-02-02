Названа предварительная дата старта ипотеки «Алматы жастары»

Об этом на брифинге региональной службы коммуникаций, отвечая на вопросы журналистов, сообщил заместитель начальника управления развития бизнеса алматинского филиала «Отбасы банка» Шах-Мухамед Жақан. По его словам, старт приема заявлений ожидается в марте, однако окончательная дата пока не утверждена.

В свою очередь заместитель директора филиала «Отбасы банка» Камшат Оналбаева отметила, что в 2025 году благодаря программе «Алматы жастары» собственное жилье приобрели 2 189 молодых людей. Программа реализуется совместно с акиматом города и доступна жителям Алматы в возрасте до 35 лет на момент подачи заявления.

С момента запуска проекта в 2017 году новоселье отметили 8 239 молодых горожан, а общая сумма выданных займов составила 146,4 млрд тенге. Только в 2025 году на реализацию программы было направлено 46,5 млрд тенге.

Кредит по программе предоставляется по ставке 5% годовых (ГЭСВ — от 5,2% до 5,7%) с первоначальным взносом не менее 10%.

Напомним, что в прошлом году прием заявок по данной программе осуществлялся с 14 по 26 марта.