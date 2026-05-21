Названа предположительная причина гибели тюленей в Мангистауской области

Инспекторы назвали предположительные причины гибели тюленей, чьи туши были найдены на побережье Каспийского моря в Мангистауской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минсельхоз РК.

В Комитете рыбного хозяйства дали разъяснение по поводу обнаруженных на побережье Каспийского моря 19 мая 2026 года мертвых тюленей. Специалисты заявили, что выброс туш мертвых тюленей происходит периодически из-за сильного западного штормового ветра. Однако гибель всех 35 выброшенных на сушу животных предположительно произошла в одно время.

— Сотрудники в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области обнаружили 35 мертвых туш тюленей, выброшенных на берег в сильно разложившемся состоянии (2-4 стадия разложения). На месте проведены работы по отбору проб с туш (клыки, шерсть, когти). В связи с сильным разложением обнаруженных туш ветслужбе Комитета ветконтроля и надзора не удалось отобрать пробы материалов на предмет выявления инфекционных заболеваний. По мнению сотрудников Института гидробиологии и экологии, смерть тюленей произошла более месяца назад, однако на побережье они вынесены ветром только сейчас. По мнению ученых на основе многолетних исследований, предположительными причинами смерти тюленей является ослабление иммунитета и общей резистентности организма, что приводит к восприимчивости к инфекционным заболеваниям, — резюмировали в Комитете рыбного хозяйства МСХ РК.

Сотрудники департамента экологии по Мангистауской области отобрали также пробы воды и почвы. Мониторинг побережья Каспийского моря продолжается, ситуация находится на постоянном контроле, заверили в МСХ.

Ранее сообщалось, что 35 мертвых тюленей обнаружили на побережье между участками Асан и Каса возле села Баутино. Экологи озвучили результаты проверки.

За последний месяц это не первая находка. Напомним, 10–11 мая на побережье в селе Баутино Тупкараганского района были обнаружены 37 мертвых тюленей. Тогда специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля областного департамента экологии также взяли пробы морской воды. По результатам анализа загрязняющих веществ в составе воды выявлено не было.

Ранее сообщалось, что на побережье Каспия были обнаружены около 300 туш тюленей. Позже Минсельхоз РК назвал свою причину гибели тюленей и лебедей на побережье Каспия.