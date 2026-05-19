    Массовая гибель тюленей в Мангистау: экологи озвучили результаты проверки

    13 мая специалисты департамента экологии Мангистауской области проверили место массовой гибели тюленей в Тупкараганском районе, передает агентство Kazinform.

    Фото: Данияр Акимжанов/Kazinform

    Эксперты отдела лабораторно-аналитического контроля 13 мая выехали на место происшествия и взяли пробы морской воды.

    — По результатам анализа загрязняющие вещества в составе воды не выявлены, — говорится в сообщении.

    Кроме того, специалисты взяли пробы воды на побережье Каспийского моря в районе села Кызылозен Тупкараганского района и также подтвердили, что вода чистая.

    Напомним, ранее сообщалось, что на побережье Каспия были обнаружены около 300 туш тюленей.

    Минсельхоз назвал причину гибели животных и птиц на побережье Каспия.

    Данагуль Карбаева
    Автор