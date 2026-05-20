KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Еще 35 туш мертвых тюленей обнаружили в Мангистауской области

    Мертвых тюленей обнаружили на побережье между участками Асан и Каса возле села Баутино. Об этом сообщили в областном департаменте экологии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Еще 35 туш мертвых тюленей обнаружили в Мангистауской области
    Фото: Данияр Акимжанов

    19 мая инспекторы службы охраны животного мира областного управления рыбного хозяйства нашли 35 туш тюленей, а также останки рыб осетровых пород.

    — В связи с этим специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии отобрали пробы морской воды на указанном участке. Результаты анализа проб морской воды будут опубликованы дополнительно, — говорится в сообщении.

    Напомним, 10–11 мая на побережье в селе Баутино Тупкараганского района были обнаружены 37 мертвых тюленей. Тогда специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля областного департамента экологии также взяли пробы морской воды. По результатам анализа загрязняющих веществ в составе воды выявлено не было. 

    Ранее сообщалось, что на побережье Каспия были обнаружены около 300 туш тюленей. 

    Минсельхоз назвал причину гибели тюленей и лебедей на побережье Каспия. 

    Мангистауская область Регионы Казахстана Тюлени
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор