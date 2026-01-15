РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:04, 15 Январь 2026 | GMT +5

    Названа позиция Казахстана в мировом рейтинге паспортов

    Henley Passport Index опубликовал обновленный мировой рейтинг паспортов по количеству стран, доступных для посещения без предварительного оформления визы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    паспорт РК
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Согласно данным рейтинга, граждане Казахстана могут без визы посещать 78 государств. В итоговой таблице страна расположилась на 61-й позиции.

    Лидером рейтинга стал Сингапур: его паспорт дает безвизовый доступ в 192 страны. На втором месте расположились Япония и Южная Корея — по 188 направлений. Третью строчку делят сразу несколько европейских стран: Дания, Люксембург, Испания, Швеция и Швейцария, граждане которых могут посещать 186 стран без визы.

    Рейтинг составлен в рамках Henley Passport Index — одного из наиболее авторитетных международных индексов, оценивающих силу паспортов. Он формируется на основе данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

    Индекс охватывает 199 паспортов и 227 туристических направлений по всему миру.

    Напомним, что с февраля 2025 года начата разработка нового дизайна паспорта гражданина Республики Казахстан.

    Теги:
    Казахстан Виза Паспорт Рейтинг
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают