Названа позиция Казахстана в мировом рейтинге паспортов

Согласно данным рейтинга, граждане Казахстана могут без визы посещать 78 государств. В итоговой таблице страна расположилась на 61-й позиции.

Лидером рейтинга стал Сингапур: его паспорт дает безвизовый доступ в 192 страны. На втором месте расположились Япония и Южная Корея — по 188 направлений. Третью строчку делят сразу несколько европейских стран: Дания, Люксембург, Испания, Швеция и Швейцария, граждане которых могут посещать 186 стран без визы.

Рейтинг составлен в рамках Henley Passport Index — одного из наиболее авторитетных международных индексов, оценивающих силу паспортов. Он формируется на основе данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Индекс охватывает 199 паспортов и 227 туристических направлений по всему миру.

Напомним, что с февраля 2025 года начата разработка нового дизайна паспорта гражданина Республики Казахстан.