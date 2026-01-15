Названа позиция Казахстана в мировом рейтинге паспортов
Henley Passport Index опубликовал обновленный мировой рейтинг паспортов по количеству стран, доступных для посещения без предварительного оформления визы, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно данным рейтинга, граждане Казахстана могут без визы посещать 78 государств. В итоговой таблице страна расположилась на 61-й позиции.
Лидером рейтинга стал Сингапур: его паспорт дает безвизовый доступ в 192 страны. На втором месте расположились Япония и Южная Корея — по 188 направлений. Третью строчку делят сразу несколько европейских стран: Дания, Люксембург, Испания, Швеция и Швейцария, граждане которых могут посещать 186 стран без визы.
Рейтинг составлен в рамках Henley Passport Index — одного из наиболее авторитетных международных индексов, оценивающих силу паспортов. Он формируется на основе данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
Индекс охватывает 199 паспортов и 227 туристических направлений по всему миру.
Напомним, что с февраля 2025 года начата разработка нового дизайна паспорта гражданина Республики Казахстан.