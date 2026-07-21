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    Названа главная причина отказа боксера Алимханулы от титула чемпиона мира

    Казахстанская федерация профессионального бокса озвучила причину, по которой Жанибек Алимханулы добровольно отказался быть чемпионом мира WBO в среднем весе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жанибек Алимханулы
    Фото: janibek_alimkhanuly/instagram

    Глава Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков прокомментировал решение непобежденного казахстанского боксера Жанибека Алимханулы об отказе от титула чемпиона мира WBO в среднем весе, и переходе в более тяжелую весовую категорию — суперсреднюю. Ерденбеков отметил, что данное решение казахстанского непобежденного боксера шокировало многих, но оно вполне объяснимо.

    — Освобождение пояса в 160 фунтах — это не отступление, а стратегический и очень смелый шаг. В среднем весе Жанибек уже доказал все, а затягивать карьеру ради защит против малоизвестных претендентов просто нет смысла. Мое мнение: Жанибек идет прямо «за головой» Канело Альвареса. Отказ от пояса — это прямой сигнал, что Алимханулы поднимается во второй средний вес (168 фунтов — Прим. ред.). А кто главный король и главная цель в этой категории? Известно всем — Сауль «Канело» Альварес. Никаких компромиссов: Жанибек меняет синицу в руках на самого крупного журавля в мировом боксе. Чтобы заставить Канело принять вызов, нужно играть по-крупному. Подъем в его дивизион — это прямой ультиматум. Qazaq style лишает себя титульного комфорта ради великих боев и вписывания своего имени в историю. Рискованно? Да. Но именно так становятся легендами, — пояснил глава Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков.

    Сам Жанибек Алимханулы в свежем посте в Instagram также дал понять, для чего перешел в суперсредний вес.

    — В этой суперсредней весовой категории есть несколько известных боксеров. Те, кто был в моей средней весовой категории, сейчас выступают в суперсреднем весе и становятся чемпионами. Давайте немного заставим их пострадать. Мы приняли это решение после консультаций с нашей командой в Америке, промоутером и менеджером, есть определенная цель. Как мы всегда говорили: мы станем чемпионами в 3-4 весовых категориях, если сможем, — написал Алимханулы.

    Примечательно, что Канело Альварес ранее выступал в среднем весе, где запомнился трилогией с другим казахстанцем Геннадием Головкиным, но сейчас он выступает в суперсреднем весе. Также в суперсреднем весе выступает известный боксер Хамза Шираз, который ранее сделал себе имя в среднем весе.

    Добавим, что Алимханулы с декабря 2025 года отбывает годичную дисквалификацию в связи с обнаружением в его анализах запрещенного Антидопинговым кодексом вещества.

    Спорт спортсмены Казахстана Казахстан Канело Чемпион мира Бокс Жанибек Алимханулы
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
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