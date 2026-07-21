Названа главная причина отказа боксера Алимханулы от титула чемпиона мира

Глава Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков прокомментировал решение непобежденного казахстанского боксера Жанибека Алимханулы об отказе от титула чемпиона мира WBO в среднем весе, и переходе в более тяжелую весовую категорию — суперсреднюю. Ерденбеков отметил, что данное решение казахстанского непобежденного боксера шокировало многих, но оно вполне объяснимо.

— Освобождение пояса в 160 фунтах — это не отступление, а стратегический и очень смелый шаг. В среднем весе Жанибек уже доказал все, а затягивать карьеру ради защит против малоизвестных претендентов просто нет смысла. Мое мнение: Жанибек идет прямо «за головой» Канело Альвареса. Отказ от пояса — это прямой сигнал, что Алимханулы поднимается во второй средний вес (168 фунтов — Прим. ред.). А кто главный король и главная цель в этой категории? Известно всем — Сауль «Канело» Альварес. Никаких компромиссов: Жанибек меняет синицу в руках на самого крупного журавля в мировом боксе. Чтобы заставить Канело принять вызов, нужно играть по-крупному. Подъем в его дивизион — это прямой ультиматум. Qazaq style лишает себя титульного комфорта ради великих боев и вписывания своего имени в историю. Рискованно? Да. Но именно так становятся легендами, — пояснил глава Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков.

Сам Жанибек Алимханулы в свежем посте в Instagram также дал понять, для чего перешел в суперсредний вес.

— В этой суперсредней весовой категории есть несколько известных боксеров. Те, кто был в моей средней весовой категории, сейчас выступают в суперсреднем весе и становятся чемпионами. Давайте немного заставим их пострадать. Мы приняли это решение после консультаций с нашей командой в Америке, промоутером и менеджером, есть определенная цель. Как мы всегда говорили: мы станем чемпионами в 3-4 весовых категориях, если сможем, — написал Алимханулы.

Примечательно, что Канело Альварес ранее выступал в среднем весе, где запомнился трилогией с другим казахстанцем Геннадием Головкиным, но сейчас он выступает в суперсреднем весе. Также в суперсреднем весе выступает известный боксер Хамза Шираз, который ранее сделал себе имя в среднем весе.

Добавим, что Алимханулы с декабря 2025 года отбывает годичную дисквалификацию в связи с обнаружением в его анализах запрещенного Антидопинговым кодексом вещества.