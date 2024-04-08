Названа дата отключения отопления в Алматы

Поэтапное отключение отопления в социальных объектах и домах начнется с 15 апреля в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Аким города Ерболат Досаев провел рабочее совещание, где был рассмотрен вопрос завершения отопительного сезона, а также начала подготовки к предстоящему отопительному сезону 2024–2025 годов.

Руководитель управления энергетики и водоснабжения Талгат Малыбаев сообщил, что согласно правилам подготовки и проведения отопительного сезона, в связи с установившейся в городе среднесуточной температуры наружного воздуха более +8 градусов и выше, зафиксированной гидрометеорологической службой в течение пяти календарных дней, принято решение завершить отопительный сезон.

— Отключение отопления начнется поэтапно с 15 апреля в следующем порядке: сначала административные здания, учебные заведения, объекты культуры и другие, затем жилые дома и социальные объекты, — сказал он.

В 2023 году износ теплосетей был сокращен на 1,3% вместо 0,6% запланированных. Так, на начало года протяженность изношенных сетей, эксплуатируемых более 25 лет, составляет 802,6 км, или 57,9%, от всей протяженности сетей. В этом году будет проведена реконструкция 20 км теплосетей, что позволит снизить износ на 1,8%.

В рамках подготовки к отопительному сезону в 2023 году по инвестиционной программе субъектов естественных монополий Алматы (ТОО «АлТС», ГКП «Алматы Су», ТОО «АТКЭ») и за счет местного бюджета реализовано 30 млрд тенге. В этом году на подготовку к отопительному сезону 2024–2025 годов выделено 35 млрд тенге, в 2025 году планируется дополнительно выделить 32 млрд тенге.

Аким Алматы дал поручение усилить работу в этом направлении при подготовке к предстоящему отопительному сезону, а также синхронизировать регламенты проведения работ, связанных с ремонтом дорог коммунальными службами, двух подразделений — управления энергетики и водоснабжения и управления городской мобильности.

Всего в Алматы были подключены к центральному отоплению 214 школ, 190 детских садов, 128 больниц и 8836 многоквартирных жилых домов.