Названа дата и место решающего матча за титул чемпионов Казахстана по футзалу

Алматинский «Кайрат» и «Семей» из одноименного города сравняли счет в финале плей-офф чемпионата Казахстана по футзалу, передает Kazinform.

После первых двух игр, прошедших в Семее, счет в серии был равным — «Кайрат» и «Семей» записали на свой счет по одной победе со схожим счет по 3:2.

Следующие два матча в Алматы также не выявили победителя. Игра 25 июня завершилась победой «Семея» 4:2, но второй матч 26 июня выиграл «Кайрат» (2:1). Таким образом, счет в серии стал 2:2.

По правилам турнира, победителем финала будет объявлена команда, первой одержавшая в серии три победы. Поэтому следуюший матч между командами из Алматы и области Абай, который пройдет 30 июня в Семее, станет решаюшим. Именно победитель предстоящего матча и станет чемпионом Казахстана 2026 года.

На текущий момент алматинский «Кайрат» становился чемпионом Казахстана по футзалу 21 раз, клуб непрерывно владел чемпионством с сезона 2003/04 по сезон 2022/23 (20 раз подряд), а свой последний на данный момент 21-й титул завоевал в сезоне 2024/25. Клуб «Семей» выигрывал чемпионат один раз в 2024 году.

Ранее сообщалось, что «Кайрат» подписал контракт с новым главным тренером.