Названа численность населения Узбекистана

К 1 июля численность постоянного населения Узбекистана превысила 38,5 млн человек, увеличившись на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, передает агентство Kazinform.

Согласно отчету Национального комитета по статистике, в городской местности проживают более 19,6 млн человек, в то время как в сельской местности — более 18,9 млн человек.

В общей численности населения женщины мужчины составляют 50,4% от общей численности населения, женщины — 49,6%.

За первые шесть месяцев года в Узбекистане родились 373,4 тыс. детей, это на 32,1 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2025 года. За это же время в стране зарегистрировали 86,9 тыс. смертей, а естественный прирост населения составил 286,5 тыс. человек.

Кроме того, в январе–июне 2026 года в Узбекистане было зарегистрировано более 92,3 тыс. браков, что на 3 тыс. меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. За первые шесть месяцев года число разводов достигло 24,8 тыс., увеличившись на 1,5 тыс. по сравнению с показателем годом ранее.

Ранее в Узбекистане опубликовали предварительные результаты переписи населения.

Мы также писали о том, что рождаемость в Узбекистане впервые с 2020 года опустилась ниже 900 тысяч.