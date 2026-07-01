Предварительные результаты переписи населения опубликованы в Узбекистане

Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике опубликовал предварительные итоги переписи населения, которая была проведена впервые за 37 лет, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Ташкенте.

По информации ведомства, на сегодняшний день численность населения страны составляет 39 047 321 человек, что в два раза превышает показатель переписи 1989 года. Перепись была проведена в соответствии с указом президента Шавката Мирзиёева и была направлена на формирование базы данных демографических и социально-экономических показателей страны.

По данным комитета, этнический состав населения распределяется следующим образом:

89,4% — узбеки,

3,3% — таджики,

2,2% — каракалпаки,

1,8% — казахи,

1,6% — русские,

0,6% — кыргызы

0,5% — туркмены.

При этом 91,3% жителей указали узбекский язык в качестве родного языка.

Напомним, перепись населения в Узбекистане не проводилась с 1989 года. В связи с пандемией ее проведение было перенесено с 2022 года на ноябрь 2023 года, после чего сроки были вновь скорректированы и отложены на 2026–2027 годы.

Первый этап переписи проходил в период с 15 по 31 января. Второй этап был проведен в текущем году с 4 по 28 февраля. Процесс осуществлялся по двум направлениям: онлайн-сбор данных и обход населения по домам.

Ранее итоги переписи населения 2024 года опубликованы в Грузии.