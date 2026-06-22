Итоги переписи населения 2024 года опубликованы в Грузии

Национальная служба статистики Грузии (GeoStat) опубликовала официальные результаты переписи населения Georgia за 2024 год. Согласно отчету, численность населения страны составила 3,93 млн человек, что на 5,8 процента больше показателей переписи 2014 года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в регионе.

Согласно опубликованным данным, в стране продолжается рост уровня урбанизации. В городах проживают 62,5 процента населения, тогда как доля сельского населения составляет 37,5 процента.

Наиболее заметный прирост населения зафиксирован в Тбилиси, где число жителей достигло 1,33 млн человек, увеличившись за десять лет на 20 процентов. Значительный рост отмечен также в Батуми, где население выросло на 54 процента.

Помимо столицы, увеличение численности населения наблюдается в Аджарии и регионе Квемо Квартли. В большинстве остальных регионов страны, напротив, сохраняется тенденция к сокращению численности населения.

По итогам переписи число граждан Грузии за последние десять лет увеличилось на 2,5 процента, или примерно на 91 тысячу человек.

96,1 процента населения, или 3,77 млн человек, являются гражданами Грузии. Число постоянно проживающих иностранных граждан составляет около 134 тысяч человек, крупнейшую группу среди которых составляют граждане России, Индии, Украины, Азербайджана и Армении.

В этнической структуре населения 84,1 процента составляют грузины. Второй по численности группой являются азербайджанцы — 268,8 тысячи человек, или 6,8 процента населения страны. На третьем месте находятся армяне с долей 4,3 процента.

Опубликованные данные свидетельствуют о продолжающейся концентрации населения в крупных городах страны и сохраняющемся демографическом сокращении в ряде регионов.

Ранее сообщалось, что В Грузии вступят в силу новые правила трудоустройства для иностранцев, включая тех, кто работает дистанционно.