Назван состав женской сборной Казахстана по боксу на Азиаду-2026

Главный тренер национальной сборной Елдос Сайдалин рассказал, что на сегодня известны имена спортсменок, которые выступят в Японии, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

Последним крупным стартом для казахстанских спортсменок стал этап Кубка мира, прошедший в китайском Гуйяне. На этом турнире золотые медали завоевали Назым Кызайбай (до 54 кг) и Виктория Графеева (до 60 кг), а Аида Абикеева (до 65 кг), Валерия Аксенова (до 80 кг) и Дина Исламбекова (свыше 80 кг) стали бронзовыми призерами.

Теперь сборная начала подготовку к Азиаде. Главный тренер Елдос Сайдалин назвал спортсменок, которые выступят на Играх, а также рассказал о системе отбора в состав.

— На сегодняшний день состав команды, которая примет участие в Азиатских играх, полностью определен. В него вошли Алуа Балкибекова (до 51 кг), Назым Кызайбай (до 54 кг), Виктория Графеева (до 60 кг), Аида Абикеева (до 65 кг) и Наталья Богданова (до 75 кг). При формировании списка участниц учитывались результаты прошлогоднего чемпионата мира, а также итоги этапов Кубка мира нынешнего сезона, — отметил специалист.

Главный тренер также оценил уровень женского бокса в Азии и рассказал о дальнейших этапах подготовки национальной команды.

— Женский бокс в Азии развивается очень быстрыми темпами. В регионе выступает немало сильных спортсменок. В первую очередь можно отметить сборные Китая и Индии. Сейчас наша команда проводит учебно-тренировочный сбор в США. 4 августа мы возвращаемся в Казахстан. После этого спортсменки будут готовиться по индивидуальной программе и немного отдохнут. Следующий УТС сбор начнётся 16 августа. В нём примут участие сборные России и США. И уже 9 сентября мы отправимся в Японию, где состоится заключительный этап подготовки. Будем проходить адаптацию и подводиться к Играм, — рассказал Елдос Сайдалин.

Также специалист поделился ожиданиями от предстоящей Азиаде и оценил нынешнее состояние спортсменок.

— Все идет по намеченному плану. Девушки находятся в хорошем настроении, все здоровы, травмированных нет. Мы едем на соревнования с одной целью — показать высокий результат. Каждая спортсменка готова полностью раскрыть свой потенциал и приложить максимум усилий. Поэтому мы рассчитываем на успешное выступление, — подытожил главный тренер.

Ранее в сборной Казахстана по дзюдо объявили состав команды на летние Азиатские игры 2026 года.