KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Тренерский штаб принял решение по участию Елдоса Сметова в Азиаде

    В сборной Казахстана по дзюдо объявили состав команды на летние Азиатские игры 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Елдос Сметов
    Фото: Сали Сабиров

    По решению тренеров, в сборную страны вошли все сильнейшие и титулованные спортсмены, включая обладателя полного комплекта медалей Олимпийских игр Елдоса Сметова, призера Олимпиады Гусмана Кыргызбаева и вице-чемпионку мира Абибу Абужакынову.

    Для Сметова это будет не первый турнир после возвращения в спорт — ранее он выступил на Гран-при в Китае и занял 5 место.

    Дзюдоисты разыграют медали Азиады-2026 с 29 сентября по 2 октября.

    Полный состав сборной Казахстана по дзюдо на Азиаду-2026 выглядит так.

    Мужчины:

    • до 60 кг — Елдос Сметов
    • до 66 кг — Гусман Кыргызбаев
    • до 73 кг — Бакытжан Абдурахманов
    • до 81 кг — Алмат Адилет
    • до 90 кг — Айдар Арапов
    • до 100 кг — Марат Байкамуров
    • свыше 100 кг — Ерасыл Кажыбаев

    Женщины:

    • до 48 кг — Абиба Абужакынова
    • до 52 кг — Меруерт Сарсенова
    • до 57 кг — Дана Абдирова
    • до 63 кг — Эсмигуль Куюлова
    • до 70 кг — Ажар Асхат
    • до 78 кг — Екатерина Токарева
    • свыше 78 кг — Аида Тойшыбекова

    Отметим, что практически сразу после Азиады в Баку начнется чемпионат мира по дзюдо. Кто поедет на мировое первенство, пока неизвестно.

    Ранее сообщалось, что Казахстан отправит на Азиаду-2026 делегацию из 500 атлетов, которые выступят более чем в 30 видах спорта.

    Елдос Сметов Спорт Дзюдо Азиада
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор