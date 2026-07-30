Тренерский штаб принял решение по участию Елдоса Сметова в Азиаде

В сборной Казахстана по дзюдо объявили состав команды на летние Азиатские игры 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

По решению тренеров, в сборную страны вошли все сильнейшие и титулованные спортсмены, включая обладателя полного комплекта медалей Олимпийских игр Елдоса Сметова, призера Олимпиады Гусмана Кыргызбаева и вице-чемпионку мира Абибу Абужакынову.

Для Сметова это будет не первый турнир после возвращения в спорт — ранее он выступил на Гран-при в Китае и занял 5 место.

Дзюдоисты разыграют медали Азиады-2026 с 29 сентября по 2 октября.

Полный состав сборной Казахстана по дзюдо на Азиаду-2026 выглядит так.

Мужчины:

до 60 кг — Елдос Сметов

до 66 кг — Гусман Кыргызбаев

до 73 кг — Бакытжан Абдурахманов

до 81 кг — Алмат Адилет

до 90 кг — Айдар Арапов

до 100 кг — Марат Байкамуров

свыше 100 кг — Ерасыл Кажыбаев

Женщины:

до 48 кг — Абиба Абужакынова

до 52 кг — Меруерт Сарсенова

до 57 кг — Дана Абдирова

до 63 кг — Эсмигуль Куюлова

до 70 кг — Ажар Асхат

до 78 кг — Екатерина Токарева

свыше 78 кг — Аида Тойшыбекова

Отметим, что практически сразу после Азиады в Баку начнется чемпионат мира по дзюдо. Кто поедет на мировое первенство, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что Казахстан отправит на Азиаду-2026 делегацию из 500 атлетов, которые выступят более чем в 30 видах спорта.