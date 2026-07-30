Тренерский штаб принял решение по участию Елдоса Сметова в Азиаде
В сборной Казахстана по дзюдо объявили состав команды на летние Азиатские игры 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.
По решению тренеров, в сборную страны вошли все сильнейшие и титулованные спортсмены, включая обладателя полного комплекта медалей Олимпийских игр Елдоса Сметова, призера Олимпиады Гусмана Кыргызбаева и вице-чемпионку мира Абибу Абужакынову.
Для Сметова это будет не первый турнир после возвращения в спорт — ранее он выступил на Гран-при в Китае и занял 5 место.
Дзюдоисты разыграют медали Азиады-2026 с 29 сентября по 2 октября.
Полный состав сборной Казахстана по дзюдо на Азиаду-2026 выглядит так.
Мужчины:
- до 60 кг — Елдос Сметов
- до 66 кг — Гусман Кыргызбаев
- до 73 кг — Бакытжан Абдурахманов
- до 81 кг — Алмат Адилет
- до 90 кг — Айдар Арапов
- до 100 кг — Марат Байкамуров
- свыше 100 кг — Ерасыл Кажыбаев
Женщины:
- до 48 кг — Абиба Абужакынова
- до 52 кг — Меруерт Сарсенова
- до 57 кг — Дана Абдирова
- до 63 кг — Эсмигуль Куюлова
- до 70 кг — Ажар Асхат
- до 78 кг — Екатерина Токарева
- свыше 78 кг — Аида Тойшыбекова
Отметим, что практически сразу после Азиады в Баку начнется чемпионат мира по дзюдо. Кто поедет на мировое первенство, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что Казахстан отправит на Азиаду-2026 делегацию из 500 атлетов, которые выступят более чем в 30 видах спорта.