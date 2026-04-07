В каких видах спорта казахстанцев ждет выбор между Азиадой и чемпионатом мира

Ожидается, что на предстоящих Азиатских играх разыграют 438 комплекта медалей в 43 видах спорта. Казахстан, по данным Министерства туризма и спорта, отправит на Азиаду-2026 делегацию из 500 атлетов, которые выступят более чем в 30 видах спорта. Подготовку к главным континентальным стартам уже начали.

— Министерство совместно с национальными спортивными федерациями сформировало комплексный план подготовки, предусматривающий проведение учебно-тренировочных сборов, участие в международных соревнованиях, а также обеспечение медицинского, научного и методического сопровождения спортсменов, — отмечено в сообщении Министерства.

Определение состава сборных команд Казахстана в некоторых видах спорта обещает быть непростой задачей. Мировой и азиатский календари спортивных соревнований не всегда составлены таким образом, чтобы ведущие атлеты имели возможность подойти в оптимальной форме и к Азиатским играм, и к чемпионатам мира. К сведению, мировое первенство по дзюдо пройдет с 4 по 11 октября в Азербайджане, Азиада состоится с 19 сентября по 4 октября в Японии.

Аналогичная ситуация складывается с чемпионатом мира и Азиадой в нескольких видах борьбы: чемпионат мира состоится с 24 октября по 1 ноября. Придется рассчитывать подготовку и время тренерам в спортивной гимнастике, где ЧМ также пройдет вплотную к Азиаде — с 17 по 25 октября, а также в велоспорте, где ЧМ идет с 20 по 27 сентября 2026 года. Здесь тренерам необходимо грамотно распределить спортсменов по соревнованиям.

С такой ситуацией казахстанские сборные сталкиваются не впервые — подобный опыт был в 2023 году. В 2026 году к подготовке атлетов подходят с учетом прежнего опыта и с применением новых знаний.

— В рамках подготовки создан специализированный штаб, а также определен перечень приоритетных дисциплин, в которых сборная Казахстана обладает наибольшим медальным потенциалом. Особое внимание уделено вопросам прозрачного и конкурентного отбора спортсменов в состав национальной команды. Критериями отбора определены результаты на международных стартах, включая чемпионаты мира и Азии, а также квалификационные турниры», — отметили в Министерстве.

