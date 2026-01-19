РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:51, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Назван состав сборной Казахстана на ЧМ по хоккею среди девушек

    В турецком Стамбуле начинается чемпионат мира по хоккею среди девушек до 18 лет в дивизионе II группы А, передает Kazinform.

    ЧМ по хоккею среди женщин: Казахстан в последнем матче разгромил Словению
    Фото: НОК РК

    Команда Казахстана возьмет старт матчем с Новой Зеландией. 20 января предстоит матч со сборной Латвии, 22 января с Турцией, 23 января с командой Нидерландов и 25 января со сборной Южной Кореи. 

    Команда-победительница на следующий год будет играть в более высоком дивизионе I.

    Состав женской сборной Казахстана до 18 лет:

    Вратари: Раксалана Мамешева, Арина Павловская (обе — «Айсулу Тандаулы», Алматы), Мария Яковлева («Торпедо», Усть-Каменогорск);

    Защитники: Аяулым Бралина, Эвелина Емцева, Зере Жумаш, Анастасия Фомина (обе — «Айсулу Тандаулы», Алматы), Ева Иншакова, Ульяна Куклина (обе — «Торпедо», Усть-Каменогорск), Калима Нигматуллина, («Юность Грация», Караганда);

    Нападающие: Медина Берикова, Регина Какаулина, София Муравьева, Анфиса Новикова, Василиса Шуклина (все — «Айсулу Тандаулы», Алматы), Алина Жакулина, Виолетта Тимон, Рената Лившиц, Анна Климова (все — «Юность Грация», Караганда), София Зубкова, Томирис Саяхаткызы, Злата Попова, Айдана Рахаткызы (все — «Торпедо», Усть-Каменогорск).

    Ранее сообщалось, кто из казахстанских спортсменов поедет на зимнюю Олимпиаду-2026. 

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Хоккей Чемпионат мира
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают