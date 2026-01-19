Назван состав сборной Казахстана на ЧМ по хоккею среди девушек

Команда Казахстана возьмет старт матчем с Новой Зеландией. 20 января предстоит матч со сборной Латвии, 22 января с Турцией, 23 января с командой Нидерландов и 25 января со сборной Южной Кореи.

Команда-победительница на следующий год будет играть в более высоком дивизионе I.

Состав женской сборной Казахстана до 18 лет:

Вратари: Раксалана Мамешева, Арина Павловская (обе — «Айсулу Тандаулы», Алматы), Мария Яковлева («Торпедо», Усть-Каменогорск);

Защитники: Аяулым Бралина, Эвелина Емцева, Зере Жумаш, Анастасия Фомина (обе — «Айсулу Тандаулы», Алматы), Ева Иншакова, Ульяна Куклина (обе — «Торпедо», Усть-Каменогорск), Калима Нигматуллина, («Юность Грация», Караганда);

Нападающие: Медина Берикова, Регина Какаулина, София Муравьева, Анфиса Новикова, Василиса Шуклина (все — «Айсулу Тандаулы», Алматы), Алина Жакулина, Виолетта Тимон, Рената Лившиц, Анна Климова (все — «Юность Грация», Караганда), София Зубкова, Томирис Саяхаткызы, Злата Попова, Айдана Рахаткызы (все — «Торпедо», Усть-Каменогорск).

