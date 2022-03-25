Назван ориентировочный срок запуска крематория в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматы назвали ориентировочный срок запуска крематория, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работы по строительству крематория завершены в декабре 2021 года. На сегодня ведутся работы по прокладке наружных инженерных сетей, в том числе сети газоснабжения для функционирования установленных печей. Ориентировочный срок запуска крематория - май 2022 года», - ответили в пресс-службе акимата на запрос Казинформа.

Сообщается, что управление комфортной городской среды Алматы является администратором программы по строительству крематория в Алатауском районе.

«Правила функционирования крематория, а также правила приема умерших на кремацию в настоящее время в РК находятся в разработке. Данный вопрос не входит в компетенцию управления», - дополнили в акимате.

Напомним, крематорий в Алматы планировали сдать в эксплуатацию в сентябре 2021 года. Но позже срок был перенесен на конец того же года.

Объект расположен вблизи ТЭЦ-2. Он является филиалом патологоанатомического бюро. Функциональное назначение - для утилизации биологических и медицинских отходов.

Ранее сообщалось, что стоимость строительства крематория составляет 1,3 млрд тенге.

Летом 2020 года в Алматы объявили тендер на разработку проектно-сметной документации строительства крематория.