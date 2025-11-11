Назван обладатель Букеровской премии 2025

Обладателем Букеровской премии по литературе за 2025 год стал венгерско-британский писатель Дэвид Салэй за роман «Плоть» (Flesh). Как сообщается на сайте премии, об этом объявил председатель жюри, ирландский автор Родди Дойл на церемонии в Лондоне.

Отмечается, что судьи обсуждали шесть книг из шорт-листа более пяти часов.

— Книга, к которой мы постоянно возвращались, которая выделялась среди других замечательных романов, была «Плоть» из-за своей необычности. Мы никогда не читали ничего подобного. Это во многом мрачная книга, но читать ее одно удовольствие, — подчеркнул Родди Дойл.

Салэй получил 50 тысяч фунтов стерлингов и трофей, который ему вручила прошлогодняя победительница Саманта Харви.

Дэвид Салэй, как отмечается в релизе, привлек внимание жюри уникальностью темы и ее подачей. В книге описывается один день шести космонавтов на борту Международной космической станции, среди которых двое россиян.

В романе исследуются темы маскулинности, классовых различий, власти. По словам самого Салэя, он написал книгу о "современной Европе и культурных и экономических различиях, которые характеризуют ее".