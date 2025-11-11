Назван обладатель Букеровской премии 2025
Канадско-венгерско-британский писатель Дэвид Салэй был удостоен Букеровской премии за роман «Плоть», передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт премии.
Обладателем Букеровской премии по литературе за 2025 год стал венгерско-британский писатель Дэвид Салэй за роман «Плоть» (Flesh). Как сообщается на сайте премии, об этом объявил председатель жюри, ирландский автор Родди Дойл на церемонии в Лондоне.
Отмечается, что судьи обсуждали шесть книг из шорт-листа более пяти часов.
— Книга, к которой мы постоянно возвращались, которая выделялась среди других замечательных романов, была «Плоть» из-за своей необычности. Мы никогда не читали ничего подобного. Это во многом мрачная книга, но читать ее одно удовольствие, — подчеркнул Родди Дойл.
Салэй получил 50 тысяч фунтов стерлингов и трофей, который ему вручила прошлогодняя победительница Саманта Харви.
Дэвид Салэй, как отмечается в релизе, привлек внимание жюри уникальностью темы и ее подачей. В книге описывается один день шести космонавтов на борту Международной космической станции, среди которых двое россиян.
В романе исследуются темы маскулинности, классовых различий, власти. По словам самого Салэя, он написал книгу о "современной Европе и культурных и экономических различиях, которые характеризуют ее".