Назначена дата рассмотрения апелляции по делу Перизат Кайрат

В пресс-службе суда Астаны сообщили, что заседание назначено на 24 сентября в 14:30.

Отмечается, что все стороны и участники процесса примут участие в судебном заседании в онлайн-режиме.

Напомним, 25 июля этого года столичный суд приговорил Перизат Кайрат к 10 годам лишения свободы с лишением права заниматься благотворительной деятельностью. Вместе с ней осуждена ее мать Гайни Алашбаева.

Позже адвокат Перизат Кайрат заявил, что приговор будет обжалован в апелляционном порядке.

В Агентстве по финансовому мониторингу также сообщили, что имущество Перизат Кайрат будет продано на аукционе.