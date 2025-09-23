19:53, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5
Назначена дата рассмотрения апелляции по делу Перизат Кайрат
Суд Астаны рассмотрит апелляционную жалобу адвоката по делу Перизат Кайрат и её матери Гайни Алашбаевой, передает корреспондент агентства Kazinform.
В пресс-службе суда Астаны сообщили, что заседание назначено на 24 сентября в 14:30.
Отмечается, что все стороны и участники процесса примут участие в судебном заседании в онлайн-режиме.
Напомним, 25 июля этого года столичный суд приговорил Перизат Кайрат к 10 годам лишения свободы с лишением права заниматься благотворительной деятельностью. Вместе с ней осуждена ее мать Гайни Алашбаева.
Позже адвокат Перизат Кайрат заявил, что приговор будет обжалован в апелляционном порядке.
В Агентстве по финансовому мониторингу также сообщили, что имущество Перизат Кайрат будет продано на аукционе.