    11:45, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Имущество Перизат Кайрат продадут на аукционе — АФМ

    Информацию подтвердили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Приговор Перизат Кайрат
    Коллаж: Kazinform/ Freepik/ Wikipedia - на приговор

    В АФМ отметили, что имуществом Перизат Кайрат займутся судебные исполнители.

    — Конфискованные объекты выставят на аукцион, из этих денег и будут возмещать ущерб потерпевшим по делу Кайрат П, — сообщили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что в перечень конфискованного имущества вошли:

    • частный дом в коттеджном городке Vela Village;
    • квартиры в жилых комплексах «Akbulak Riviera», «Sensata Plaza», «Highvill Ishim Gold», «Көк Жайлау» вместе с парковочными местами;
    • автомобили Mercedes-Benz S450 (2024 г. в.), Lexus LX 600 (2024 г. в.), Mercedes-Benz EQE 500 4Matic (2023 г. в.), Haval H6 GT (2024 г. в.);
    • 100% доля участия в уставном капитале ТОО «Rebel Flowers»;
    • денежные средства — более 97 млн тенге и 22 тыс. долларов США.

    Напомним, 25 июля этого года столичный суд приговорил Перизат Кайрат к 10 годам лишения свободы с лишением права заниматься благотворительной деятельностью. Вместе с ней осуждена ее мать — Гайни Алашбаева.

    Позже адвокат Перизат Кайрат заявил, что приговор будет обжалован в апелляционном порядке.

    Суд над Перизат Кайрат АФМ Имущество
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
