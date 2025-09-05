11:45, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5
Имущество Перизат Кайрат продадут на аукционе — АФМ
Информацию подтвердили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент агентства Kazinform.
В АФМ отметили, что имуществом Перизат Кайрат займутся судебные исполнители.
— Конфискованные объекты выставят на аукцион, из этих денег и будут возмещать ущерб потерпевшим по делу Кайрат П, — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в перечень конфискованного имущества вошли:
- частный дом в коттеджном городке Vela Village;
- квартиры в жилых комплексах «Akbulak Riviera», «Sensata Plaza», «Highvill Ishim Gold», «Көк Жайлау» вместе с парковочными местами;
- автомобили Mercedes-Benz S450 (2024 г. в.), Lexus LX 600 (2024 г. в.), Mercedes-Benz EQE 500 4Matic (2023 г. в.), Haval H6 GT (2024 г. в.);
- 100% доля участия в уставном капитале ТОО «Rebel Flowers»;
- денежные средства — более 97 млн тенге и 22 тыс. долларов США.
Напомним, 25 июля этого года столичный суд приговорил Перизат Кайрат к 10 годам лишения свободы с лишением права заниматься благотворительной деятельностью. Вместе с ней осуждена ее мать — Гайни Алашбаева.
Позже адвокат Перизат Кайрат заявил, что приговор будет обжалован в апелляционном порядке.