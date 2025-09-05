Имущество Перизат Кайрат продадут на аукционе — АФМ

В АФМ отметили, что имуществом Перизат Кайрат займутся судебные исполнители.

— Конфискованные объекты выставят на аукцион, из этих денег и будут возмещать ущерб потерпевшим по делу Кайрат П, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в перечень конфискованного имущества вошли:

частный дом в коттеджном городке Vela Village;

квартиры в жилых комплексах «Akbulak Riviera», «Sensata Plaza», «Highvill Ishim Gold», «Көк Жайлау» вместе с парковочными местами;

автомобили Mercedes-Benz S450 (2024 г. в.), Lexus LX 600 (2024 г. в.), Mercedes-Benz EQE 500 4Matic (2023 г. в.), Haval H6 GT (2024 г. в.);

100% доля участия в уставном капитале ТОО «Rebel Flowers»;

денежные средства — более 97 млн тенге и 22 тыс. долларов США.

Напомним, 25 июля этого года столичный суд приговорил Перизат Кайрат к 10 годам лишения свободы с лишением права заниматься благотворительной деятельностью. Вместе с ней осуждена ее мать — Гайни Алашбаева.

Позже адвокат Перизат Кайрат заявил, что приговор будет обжалован в апелляционном порядке.