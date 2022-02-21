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Назначен новый заместитель акима Алматинской области

21 Февраля 2022 12:29
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Назначен новый заместитель акима Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Алибек Жаканбаев назначен новым заместителем акима Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Распоряжением акима Алматинской области Жаканбаев Алибек Аскербекович назначен заместителем акима области», - сообщили в пресс-службе акимата области.

Алибек Жаканбаев родился в 1964 году. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт ордена Трудового Красного Знамени по специальности – инженер лесного хозяйства. Трудовую деятельность начал рабочим совхоза «Левобережный» Алакольского района.

В разные годы работал агрономом отдела озеленения хозрасчетного участка «Зеленстрой» в городе Семипалатинске (ныне Семей), рабочим, мастером цеха, инженером Алакольского механизированного лесного хозяйства, лесничим Учаральского лесничества, главным лесничим Алакольского лесного хозяйства, директором Алакольского филиала КГП «Каратал орманы», начальником Алакольского филиала ГКП «Талдықорған ағаштары», заместителем директора, директором ГУ «Алакольское лесное хозяйство», акимом Сарканского, Алакольского и Енбекшиказахского районов.

На этом посту он сменил Серика Турдалиева. Он был освобожден от должности заместителя акима области в связи с назначением на другую должность.


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#Алматинская область   #Акимат   #Назначения   #Регионы  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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