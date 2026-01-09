РУ
телерадиокомплекс президента РК
    22:11, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Назначен главный тренер ФК «Окжетпес»

    Главным тренером ФК «Окжетпес» стал Ринат Алюетов. О назначении сообщил футбольный клуб на своей страничке в Instagram, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ФК «Окжетпес»
    Фото: ФК «Окжетпес»

    По информации клуба, нового наставника футбольной общественности представил аким города Кокшетау, президент областной федерации футбола — Ануар Кумпекеев. В ходе встречи были озвучены цели и задачи клуба на предстоящий сезон, подчеркнута важность единства команды, руководства и болельщиков.

    — Ринат Алюетов — опытный специалист с богатым стажем работы в казахстанском футболе. В разные годы он трудился в клубах Премьер-лиги: «Жетысу», «Женис», «Туран» и «Каспий». В 2023 году он был ассистентом главного тренера «Елимая» в чемпионском сезоне Первой лиги, внеся значительный вклад в успех команды. Особое внимание в своей работе Ринат Муратович уделяет развитию молодых футболистов. Он работал в футбольном центре «Алтай» (Усть-Каменогорск), молодежной команде «Жетысу» и юношеской сборной Казахстана U-16, — поделились в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что Али Алиев назначен главным тренером ФК «Жеңіс». 

    Спорт Футбол спортсмены Казахстана Окжетпес
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
